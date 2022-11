Le combat de championnats du monde de Kim Clavel contre la Mexicaine Yesica Nery Plata est remis au 13 janvier, toujours à la Place Bell de Laval, a annoncé le Groupe GYM mercredi matin.

Prévu jeudi soir, le duel d’unification des titres WBC et WBA a été reporté tard mardi soir en raison d’une infection à l’influenza qui a terrassé Clavel.

La boxeuse de 32 ans a ressenti de premiers symptômes dimanche soir. Son état s’est grandement détérioré lundi après une conférence de presse à laquelle elle a participé au Casino de Montréal.

« J’ai commencé à ne vraiment pas feeler, a raconté Clavel, manifestement mal en point et anéantie sur le plan émotif, en visioconférence lundi. Je faisais de la température, j’ai commencé à avoir mal à la gorge, j’avais le nez très, très bouché. Pendant 36 heures, j’ai 40 de fièvre. »

Mardi, le Dr Francis Fontaine a tranché : elle était « inapte à boxer ».

La championne des mi-mouches du WBC a dit éprouver un sentiment de « honte » et de « culpabilité » que son état de santé mène au report pur et simple du gala. « Ce dont je me sens le plus mal, c’est évidemment pour l’équipe de Plata, son père et son frère qui étaient ici avec elle. »

« Je m’en vais affronter la première mondiale, a-t-elle souligné. Me voyez-vous boxer dans cet état-là ? S’il arrive quelque chose, tout le monde aurait été les premiers à dire : gang de sans-dessein… »

Les détenteurs de billets – un peu plus de 3200 ont été vendus selon le promoteur Yvon Michel – peuvent les conserver pour le gala du 13 janvier. Ceux qui désirent un remboursement pourront l’obtenir.