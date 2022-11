« Inquiétez-vous pas, on rapporte les ceintures à la maison ! », assure Dicaire

(Manchester) Sans surprise, Marie-Ève Dicaire a facilement respecté la limite de poids en prévision de son combat d’unification des titres de championne mondiale des super-mi-moyennes qui sera présenté samedi soir à Manchester.

Envoyé spécial Simon Drouin La Presse

Depuis trois jours, l’entourage de la détentrice de la ceinture de l’International Boxing Federation répétait qu’elle mangeait toujours à sa faim et qu’elle ne rencontrerait aucune difficulté à ne pas dépasser les 154 lb de la catégorie.

Dès son arrivée au lieu de la pesée publique, vendredi en début d’après-midi (heure locale), la boxeuse de Saint-Eustache s’est dirigée vers le pèse-personne pour s’assurer que tout était en ordre. Son hochement de tête en descendant ne laissait planer aucun doute.

Un peu plus tard, débarrassée de son t-shirt et de son legging, Dicaire a arrêté l’aiguille à 10 « stone », 12 livres et 5 onces, selon l’unité de mesure traditionnelle qui a cours dans le monde de la boxe au Royaume-Uni, soit l’équivalent de 152,3125 lb.

Tout sourire, l’athlète de 36 ans a exécuté son geste emblématique à la Hulk Hogan à l’intention des photographes.

« Inquiétez-vous pas, on rapporte les ceintures à la maison ! », a assuré Dicaire en français à l’intention de ses partisans à la maison.

PHOTO LAWRENCE LUSTIG, FOURNIE PAR BOXXER Marie-Ève Dicaire

Sa rivale Natasha Jonas, favorite locale, est largement passée sous la limite permise elle aussi. En t-shirt noir « Miss GB » et pantalon de sport, la Britannique de 38 ans a affiché un poids de 149,3125 lb, soit précisément trois livres de moins que son opposante. Là aussi, aucune surprise, puisque la championne WBO et WBC boxait jusqu’à l’an dernier dans des catégories de poids inférieures.

Jonas n’a évidemment pas livré de grands secrets au micro, soulignant qu’elle devait se battre « intelligemment » et s’en « tenir au plan de match ». « Je sais à quel point elle est dure, je sais à quel point elle est bonne », a vanté la native de Liverpool à propos de la Canadienne. « Je n’ai qu’à être meilleure. »

PHOTO LAWRENCE LUSTIG, FOURNIE PAR BOXXER Natasha Jonas

Elle a ajouté que la présence des première et deuxième mondiales sur la scène « voulait tout dire ». « En ce moment, je suis deuxième et il y a une place là-haut où je veux être. »

L’animateur lui a demandé si elle avait promis à Mela, sa fille de six ans, de ramener d’autres ceintures à la maison. « Je fais toujours des promesses », a répondu Jonas en souriant. Une prédiction ? « Non… »

Dicaire a répliqué qu’elle suivrait elle aussi son plan de match, mais qu’elle s’en remettait à son coin « qui est encore meilleur… »

Après avoir englouti une banane et amorcé sa réhydratation, Dicaire a quitté la salle du Love Factory sans s’adresser aux journalistes. Jonas a pris quelques photos avec des partisans venus assister à cette pesée publique et choisi elle aussi de se tenir coi cette fois-ci.

Les deux femmes se retrouveront donc samedi soir vers 22 h sur le ring du AO Arena de Manchester pour la finale de ce gala qui sera diffusé au Québec sur RDS à partir de 15 h 30 (heure de Montréal). La ceinture du magazine The Ring sera également à l’enjeu.