(Manchester) La boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire peut le sentir ; elle touche pratiquement à son rêve de jeune fille. Il ne lui reste plus qu’à le concrétiser, samedi après-midi, dans le cadre d’un combat d’unification des super-mi-moyennes à Manchester, en Angleterre.

Dicaire (18-1, 1 K.-O.), la championne de l’International Boxing Federation (IBF) des 154 livres, affrontera la Britannique Natasha Jonas (12-2-1, 8 K.-O.), championne du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Organization (WBO). En plus de ces trois ceintures, le magazine The Ring mettra en jeu sa ceinture, réservée aux combats impliquant les deux meilleures pugilistes de la division.

« Vous savez, quand on est petit, on se voit parfois jouer dans la LNH, on fait des trucs comme si nous étions à la télévision. On regarde nos idoles à l’écran et on se dit : “Un jour, ce sera moi”. Toute ma vie, c’est ce que j’ai toujours voulu réaliser », a d’abord déclaré Dicaire en conférence de presse diffusée sur YouTube jeudi matin.

« En ce moment, on a mis toutes les pièces du casse-tête en place pour concrétiser ce grand rêve-là. Et depuis le début de ce camp d’entraînement, je vis à fond chaque instant, et la fin que j’ai imaginée est tellement joyeuse. J’espère que vous serez là pour la voir », a-t-elle ajouté, le sourire accroché aux lèvres.

Même si on lui a rappelé à maintes reprises pendant la conférence de presse qu’elle était avantagée au niveau du gabarit, Dicaire a indiqué qu’elle ne prendra pas Jonas à la légère. Bien au contraire.

« Je pèse naturellement 154 livres, donc nous savons que j’aurai de toute évidence l’avantage du poids et de la taille (contre Jonas). Mais Natasha est intelligente, et je suis certaine qu’elle a procédé à quelques ajustements. Ce ne sera pas son premier combat à 154 livres, donc nous ne la prendrons pas à la légère. Nous avons fait nos devoirs, et nous serons prêts à l’affronter », a mentionné Dicaire.

Je rêve, je mange et je dors en réfléchissant à Natasha Jonas. Je ne pense qu’à elle. Marie-Ève Dicaire

Pour sa part, Jonas, qui sera de retour samedi au même endroit où elle a remporté son premier titre majeur en carrière, ne compte pas s’en laisser imposer par son adversaire. Elle a même indiqué avoir très hâte d’affronter une autre boxeuse gauchère.

« C’est très rare qu’on oppose deux gauchères. C’est rafraîchissant. Souvent, au gymnase, on répète les mêmes exercices en vue d’un combat contre une droitière. Ce camp-ci était très différent ; la manière de décocher des coups est différente, les angles d’attaque le sont également », a noté Jonas, qui livrera un quatrième combat en 12 mois, au micro de la chaîne britannique Sky Sports.

La Britannique âgée de 38 ans estime aussi avoir identifié certaines failles dans le style de la Québécoise.

« Il y en a quelques-unes. Je ne veux pas trop révéler mon plan de match, mais elle n’a jamais été confrontée à ma vitesse, ma précision et ma puissance auparavant », a-t-elle évoqué avec aplomb.

Il s’agira du troisième combat de Jonas chez les 154 livres, et bien qu’elle prétende être maintenant confortable à ce poids, elle a admis « qu’il y a toujours de la place pour de l’amélioration ».

Le combat se déroulera devant quelque 20 000 spectateurs à l’AO Arena de Manchester, « un amphithéâtre qui a parfois des airs de tanière du lion », a précisé Jonas.

Le combat entre la Québécoise âgée de 36 ans et Jonas sera le clou d’une carte relevée de huit combats, présentée sur Sky Sports au Royaume-Uni. Les amateurs de boxe du Québec pourront suivre le gala sur les ondes de RDS.