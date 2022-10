Il lui faudra peut-être quelques jours, mais Catherine Beauchemin-Pinard sait très bien qu’elle savourera pleinement son titre de vice-championne du monde acquis dimanche, à Tachkent, en Ouzbékistan.

Sportcom

La Canadienne, classée troisième à la Fédération internationale de judo (IJF), a connu un chemin parfait jusqu’en finale des moins de 63 kg, où elle était confrontée à la Japonaise Megumi Horikawa, une adversaire contre qui elle n’avait jamais trouvé le chemin de la victoire.

Beauchemin-Pinard n’a toutefois pas laissé de doute sur ses intentions et elle a amorcé le combat sur les chapeaux de roues, multipliant les attaques sur sa rivale qui a su résister à chaque occasion. « Je savais que le combat était accessible. J’avais un plan de match, j’essayais d’appliquer mon judo à moi, sans la laisser s’installer », a expliqué la Québécoise au terme du tournoi.

Les hostilités se sont poursuivies et Beauchemin-Pinard a maintenu la pression sur Horikawa. Mais celle-ci n’avait pas dit son dernier mot et elle a profité d’un moment de répit de la représentante de l’unifolié pour revenir en force. Elle y est allée d’un ippon à la toute dernière seconde des quatre minutes de temps réglementaire, filant du même coup avec le titre tant convoité.

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, AGENCE FRANCE-PRESSE Megumi Horikawa et Catherine Beauchemin-Pinard

« Je ne m’attendais pas du tout à ça ! Je la connaissais un peu et je connaissais ses techniques. Tout au long du combat, j’ai été bonne pour bloquer, mais elle m’a surpassée avec sa technique à la toute fin, dans un moment où j’étais un peu plus épuisée », a avoué Beauchemin-Pinard, ajoutant que l’issue aurait pu aller d’un côté ou de l’autre.

« C’était deux opposantes de haut niveau qui se poussaient au maximum. Une fois, au sol, ç’a passé proche pour moi, mais je n’ai pas été capable de marquer, c’est comme ça. Je suis quand même vraiment contente de mon résultat, mais c’est clair que présentement, j’ai encore le goût amer de la défaite. La médaille d’argent, c’est toujours plus dur à avaler et ça risque de me prendre quelques jours pour réaliser. »

Plus tôt dans la journée, Beauchemin-Pinard avait été expéditive sur les tatamis, remportant ses trois premiers affrontements par ippon, en moins de 70 secondes à chaque occasion. La Camerounaise Audrey Jeanette Etoua Biock, la Croate Iva Oberan et la Tchèque Renata Zachova, dans l’ordre, ont goûté à la médecine de la Canadienne.

Elle avait ensuite rendez-vous en demi-finale avec la Française Manon Deketer. Cette fois, Beauchemin-Pinard a eu besoin d’un peu plus de deux minutes pour l’emporter et assurer sa place dans le duel ultime. Sous les conseils de son entraîneur Antoine Valois-Fortier, elle est demeurée patiente avant de trouver la faille dans la défensive de son adversaire qui a dû s’avouer vaincue par ippon après une longue immobilisation.

« Je savais qu’elle était forte au sol et je devais bloquer ses transitions. C’est exactement ce que j’ai fait et quand j’ai eu la chance de la prendre au sol et je ne l’ai pas manquée », a analysé la nouvelle vice-championne de la catégorie.

Ce titre s’est ainsi ajouté à un palmarès déjà bien garni pour la judoka de 28 ans. Elle compte maintenant des médailles dans tous les types de compétitions, allant du Grand Chelem aux Jeux olympiques, en passant par les Mondiaux. De quoi la combler et, qui sait, peut-être même l’inciter à poursuivre sa carrière sportive jusqu’aux Jeux de Paris 2024.

« Quand j’ai gagné ma médaille de bronze aux Olympiques [Tokyo], je savais que je voulais continuer au moins un an pour aller chercher la médaille qui me manquait, pour aller chercher une médaille aux Championnats du monde. Je suis contente de dire que je l’ai fait, que j’ai réussi mon objectif. C’est clair que ça donne le goût de continuer pour aller chercher ma médaille d’or, mais j’y vais une chose à la fois. Je vais commencer par décompresser et prendre des vacances pour revenir en force », a-t-elle conclu en riant, avant de répondre aux nombreux messages déjà reçus sur son cellulaire.

Seul autre Canadien inscrit aux compétitions dimanche, François Gauthier-Drapeau n’a pas connu la sortie espérée pour sa première participation aux Championnats du monde seniors. Au tableau des moins de 81 kg, le Québécois s’est incliné au premier tour contre le Tadjik Somon Makhmadbekov, vainqueur par waza-ari.

« C’est sûr que c’est décevant pour François », a laissé tomber Valois-Fortier après la journée. « Il avait un tirage assez difficile dès le départ, contre un gaucher. Il a de la difficulté contre ce genre d’opposant et il devra continuer de travailler pour trouver plus de solutions face aux gauchers. »

Aucun Canadien ne sera en action lundi, journée réservée aux activités chez les moins de 70 kg du côté des femmes et des moins de 90 kg pour les hommes. Shady ElNahas et Kyle Reyes seront les prochains représentants de l’unifolié à fouler les tatamis de Tachkent, eux qui seront du tournoi des moins de 100 kg prévu mardi.