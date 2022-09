Marie-Ève Dicaire reposée, guérie et « plus motivée que jamais »

« Plus motivée que jamais, reposée, guérie. Avec le couteau entre les dents. » Ainsi Marie-Ève Dicaire a-t-elle décrit son état d’esprit, jeudi matin, alors qu’elle disputera dans quelques semaines un des, sinon le, plus gros combat de sa carrière.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle est tombée mercredi : Dicaire se mesurera à la Britannique Natasha Jonas dans un combat d’unification à Manchester, au Royaume-Uni, le 12 novembre. Quatre ceintures sont à l’enjeu.

La Québécoise, dont il s’agira du septième combat de championnat du monde, tentera de défendre sa ceinture IBF. Elle voudra du même coup ravir celles WBO et WBC détenues par Jonas. La ceinture de The Ring Magazine, laissée vacante par Claressa Shields, sera également sur la table.

« C’est un projet sur lequel on travaille depuis déjà très longtemps, a commencé Dicaire en conférence de presse. Je me rappelle à ma sortie du ring, dans ma défense de titre contre [Ogleidis] Suarez en novembre 2019, je vous ai dit : la prochaine étape, c’est d’unifier les ceintures. »

PHOTO MOLLY DARLINGTON, ACTION IMAGES VIA REUTERS Natasha Jonas

C’est ce qu’elle a essayé de faire le 5 mars 2021, en se mesurant à Claressa Shields. Elle avait alors subi la première défaite de sa carrière professionnelle. Ce combat, croit-elle, aura été « un pas de recul pour revenir en haut, à l’objectif ultime ». Il lui aura permis de comprendre qu’elle a sa « place dans l’élite mondiale ».

« En fin de combat, quand j’ai décidé que j’en avais assez et que ç’a été le moment d’imposer mon rythme, j’ai été en mesure de le faire. Ça m’a permis de gagner en confiance, de réaliser tout ce que j’avais comme moyen dans un combat. Ça, pour moi, ça m’a donné des ailes. »

On dit toujours que si on l’a vécu une fois, on est toujours plus outillés pour affronter la situation la fois suivante. Je pense que c’était un passage obligé. Je pars dans cette grande aventure-là avec toutes mes munitions. Marie-Ève Dicaire

Rappelons que Dicaire avait récupéré sa ceinture IBF en décembre 2021, lorsqu’elle a vaincu la Mexicaine Cynthia Lozano. Elle ne s’est pas battue depuis.

Un dernier combat ?

Dicaire a donc profité des neuf derniers mois pour guérir des blessures accumulées au fil des deux dernières années. On l’a aussi aperçue dans les médias, ce qui pouvait peut-être porter à croire que la retraite approchait pour la Québécoise de 36 ans.

« La réalité, c’est que ce n’est pas parce qu’on fait d’autres projets qu’on ne reste pas en forme et qu’on ne reste pas près de notre passion, a-t-elle toutefois mentionné à ce sujet. Pour moi, c’est impératif de garder la forme, d’être prête. Quand on a eu la nouvelle, c’était juste de mettre le pied sur l’accélérateur. »

Il était clair pour elle et son équipe qu’elle remonterait dans le ring, « coûte que coûte », pour un autre combat d’unification.

« Je voulais un combat d’envergure pour être capable de passer à une autre étape pour être dans le gymnase et ne jamais tourner les coins ronds. Un moment donné, c’est facile de tomber dans la complaisance, on enchaîne les défenses. Mais avec Shields, j’ai vécu d’être en danger pour la première fois. Je sentais qu’il fallait que j’en fasse plus. »

« C’est cette dose de motivation-là que je voulais ressentir et c’est ce qu’on a avec Jonas. »

Questionnée à savoir s’il s’agissait du défi le plus important de sa carrière, la boxeuse a indiqué que c’était le cas pour chacun de ses combats. « Est-ce que c’est le dernier ? Je ne sais pas, a-t-elle ajouté. Pour le moment, aujourd’hui, je suis ici pour vous annoncer que je m’en vais à Manchester. Pour moi, c’est tout ce qui compte en ce moment. »

Le 12 novembre, c’est un peu la consécration de ce rêve de petite fille qui va se réaliser. Une petite fille de Saint-Eustache partie de nulle part, qui s’en va boxer dans l’évènement principal à Manchester pour 4 ceintures… Ça me parle ! Marie-Ève Dicaire

« Techniques, rapides et explosives »

Aux dires du promoteur Yvon Michel, voilà « un bout de temps » que les négociations sont entamées pour le prochain combat de Dicaire. « On avait des options. […] Il s’agissait juste de prendre la meilleure », a-t-il fait savoir.

Jonas, une olympienne de 38 ans, a remporté ses deux ceintures cette année. La première par K. O. aux dépens de l’Urugayenne Chris Namus, en février. La deuxième face à la Suédoise Patricia Berghult, le 3 septembre dernier.

« On va avoir un combat très intéressant entre deux boxeuses qui sont à la fois techniques, rapides et explosives », a laissé entendre Samuel Décarie-Drolet, un des entraîneurs de Dicaire.

« On s’en va en territoire hostile, a-t-il enchaîné. Une chance que Marie-Ève a eu l’expérience de vivre [le combat contre Shields] à Flint, parce que quand on va arriver au UK, on va se faire booer, se faire lancer des choses, se faire crier après. Ce sont de vrais gros fans de boxe. »

Selon Yvon Michel, il devrait y avoir du monde à la messe au AO Arena de Manchester.

« La dernière fois que [Jonas] a boxé chez elle, il y avait plus de 5000 personnes. C’est le combat principal de l’évènement. En Grande-Bretagne, là aussi, les filles sont rendues très populaires. »