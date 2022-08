PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D'EYE OF THE TIGER

(Montréal) Après seulement six combats chez les professionnelles, Mary Spencer a atteint son premier objectif : obtenir un combat de championnat du monde.

La Presse Canadienne

Spencer (6-0, 4 K. -O.) affrontera la Mexicaine Cynthia Lozano (9-1, 7 K. -O.) lors d’un combat pour les titres WBA International et WBC Silver chez les 154 livres, le 9 septembre.

Ce duel sera présenté lors du gala de la rentrée d’Eye of the Tiger Management qui mettra également en vedette Christian Mbilli face à DeAndre Ware pour les ceintures WBC Continental des Amériques et WBA International des poids super-moyens au Cabaret du Casino de Montréal.

Spencer, qui a connu une fructueuse carrière chez les amateurs, a remporté une victoire spectaculaire à son dernier combat, le 23 juin, passant le K.-O. à l’ancienne championne du monde Chris Namus dès le premier round.

« Lorsque j’ai commencé ma carrière professionnelle, je n’imaginais pas être classée aspirante no 1 ou me battre pour des titres aussi rapidement, et j’en suis très heureuse ! mentionne Spencer dans un communiqué. La boxe féminine est en plein essor actuellement et c’est à nous toutes d’assurer sa croissance en relevant les défis les plus difficiles et en organisant les combats que les amateurs veulent voir. » Lozano, actuellement classée 9e à l’IBF, a affronté Marie-Ève Dicaire à son dernier combat, s’inclinant par K.-O. technique au septième round, en décembre dernier. Elle a remporté sept de ses neuf victoires par K.-O.