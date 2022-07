Dire que ce combat est attendu tiendrait de la litote.

Jean-François Téotonio La Presse

Kim Clavel est devenue aspirante obligatoire au titre mondial des mi-mouches en août 2021, après sa victoire contre Maria Soledad Vargas au stade IGA.

Elle devait affronter Yesenia Gómez, qui détient ce titre de la WBC depuis 2018, en décembre dernier. Trois reports plus tard, et nous voilà en juillet 2022. La ceinture est toujours à l’enjeu.

Y a-t-il un risque qu’un trop-plein d’anticipation, jumelée à cette longue attente, ne vienne contrecarrer les plans du clan de la boxeuse québécoise ?

« Je dirais qu’une des forces de Kim, c’est peut-être ça : livrer la marchandise, explique son entraîneur Stéphan Larouche. Cette énergie-là, elle peut écraser certains boxeurs. »

Rencontré au Centre Claude-Robillard 10 jours avant l’affrontement, Larouche donne alors l’exemple de la dernière fois où tous les projecteurs étaient braqués sur Kim Clavel.

« On était allés à Las Vegas au mois de juillet 2020. C’était la seule boxeuse dans tout le Canada qui se battait. RDS était en direct, ESPN aussi. Elle a gagné huit rounds contre une fille invaincue. Un combat presque parfait. »

Elle a cette capacité de performer sous la pression. Stéphan Larouche

La principale intéressée n’aura effectivement qu’une pensée en tête le 29 juillet.

« C’est une chose de monter la montagne, illustre Clavel. Mais [c’en est une autre] de rester en haut, il y a beaucoup de monde qui veut te pousser en bas. Je carbure à ces défis-là. »

Et ce n’est pas anodin : les nombreux reports ont fait en sorte qu’en juillet 2022, ce combat pourra avoir lieu non seulement devant des partisans au Casino de Montréal, mais à guichets fermés.

« Il n’y a rien qui n’arrive pour rien dans la vie, se réjouit la pugiliste. L’énergie est meilleure. Tout le monde est de bonne humeur. On n’a plus de masque. C’est le fun. La proximité des gens est arrivée, elle est là. Je pense que ça va être tout un gala de boxe. »

Elle note avec joie qu’il y aura trois combats de filles, ce soir-là. Caroline Veyre en sera à son premier combat professionnel en lever de rideau. Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.-O.) affrontera la Mexicaine Halanna dos Santos (14-9-0, 9 K.-O.).

Des noms qui s’ajoutent à ceux de Movladdin Biyarslanov (10-0-0, 8 K.-O.) et Eric Basran (2-0-0, 1 K.-O.), notamment.

Yesenia, on en pense quoi ?

Larouche prévient que Gómez (19-5-3, 6 K.-O.) « est vraiment meilleure que sa fiche ne l’indique ».

« C’est une bonne boxeuse, souligne-t-il. Elle comprend bien la boxe. Elle gère bien la distance, ses bras sont longs, elle ne gaspille pas ses coups de poing. Elle arrive avec beaucoup plus d’expérience que Kim. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE YESENIA GÓMEZ Yesenia Gómez

Danielle Bouchard assure avoir « beaucoup analysé » et « observé » la boxeuse mexicaine.

« On l’a vue aussi en vrai quand on est allés à Cancún » en octobre, ajoute l’entraîneuse. « Ç’a été très parlant pour nous, encore plus que sur vidéo. »

Après plus de six mois de préparation, Gómez a-t-elle encore des secrets pour le clan Clavel ?

Dans la boxe, il y a toujours des secrets. Il y a toujours des petites cartes cachées. On garde les nôtres cachées, elle doit en garder aussi. Kim Clavel

Larouche explique que Clavel voudra diviser son combat « par séquences ».

« La réalité, c’est que les rounds durent 2 minutes. Les knock-out sont difficiles à avoir. La fille qui est très ébranlée, après deux minutes, elle a une minute de repos, puis elle recommence. La 3e minute [chez les hommes] est très dommageable dans un round. »

« Kim va monter dans le ring avec un coup de poing, un deuxième coup de poing, une deuxième combinaison, une première minute. Elle va défaire son combat comme ça. On va faire des resets, on va répéter. »

Force est d’admettre que Larouche a foi en sa boxeuse.

« On va avoir une belle version de Kim, assure-t-il. Une version confiante, enthousiaste. Avec de mauvaises intentions par moments. »