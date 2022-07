Le poids plume canadien Charles (Air) Jourdain a perdu une décision majoritaire face à (Hurricane) Shane Burgos sur une carte de l’UFC Fight Night, samedi.

La Presse canadienne

Les juges ont accordé 29-28 et 29-28 en faveur Burgos, et une égalité de 28-28.

Jourdain (13-5-1) a terminé en beauté au troisième round et a porté des coups plus importants tout au long du combat (113-42 selon UFC Stats). Mais Burgos (15-3-0) l’a mis au sol deux fois, a tenté trois soumissions et a eu plus de six minutes de contrôle.

Les trois juges ont donné le troisième round à Jourdain. Deux des juges ont accordé les deux premiers rounds à Burgos. Le troisième juge a donné le premier et le troisième round à Jourdain, mais a noté le deuxième round 10-8 pour Burgos, ce qui fait que sa carte de pointage est de 28-28.

Après le combat, Burgos a déclaré qu’il était convaincu d’avoir fait assez pour obtenir la décision.

« C’est sûr. Je pensais avoir les deux premiers rounds », a déclaré Burgos, qui n’était toutefois pas satisfait de sa performance.

Burgos, originaire de Monroe, à New York, classé 14e chez les 145 livres, avait le soutien de la foule dans le nouveau USB Arena de Long Island.

Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, Burgos avait un avantage de deux pouces de hauteur et de six pouces et demi de portée. Mais si Burgos était plus grand, le Belœillois de 26 ans avait l’avantage de la vitesse.

Burgos, 31 ans, a commencé à pousser le rythme et à suivre Jourdain autour de la cage. Ils se sont accrochés à la clôture et Burgos a mis Jourdain au sol. Lorsqu’ils se sont relevés, Burgos s’est accroché au dos de Jourdain avec une prise de soumission.

Ils sont retournés au sol et Burgos a appliqué un étranglement. Jourdain a réussi à s’accrocher. Le Canadien a fait preuve d’esprit sportif au milieu du round lorsqu’il s’est écarté, après que le protecteur buccal de Burgos soit tombé, pour le laisser le remettre en place. Jourdain a donné quelques coups de poing et de genoux alors qu’ils s’affrontaient à la clôture.

Burgos a contrôlé le deuxième round, s’accrochant au dos de Jourdain, debout, avec un triangle corporel (body triangle en anglais). Ils sont allés au sol, Jourdain, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, cherchant à le secouer. Burgos a tenté un étranglement, mais n’a pas réussi à placer son bras sous le menton de Jourdain, qui l’a repoussé.

La foule a commencé à scander « U-S-A » au troisième round, Jourdain lançant des directs rapides et Burgos répliquant avec des coups de pied aux jambes. Il y avait moins de mouvement de Jourdain alors que les deux hommes s’échangeaient des coups.

Jourdain a accéléré le rythme et a blessé Burgos avec une série d’uppercuts, puis a pris le cou de Burgos, tirant des genoux alors qu’il s’accrochait à son adversaire. Le Canadien a battu Burgos à la clôture et l’a poursuivi à travers la cage.

Burgos a ralenti le barrage en s’accrochant à Jourdain alors que le Canadien tentait un genou volant et le combat s’est terminé par un échange de coups entre les deux hommes.

La défaite a mis fin à la série de deux victoires de Jourdain et a ramené sa fiche dans l’UFC à 4-4-1. Burgos a porté sa fiche UFC à 8-3-0 avec sa deuxième victoire consécutive.