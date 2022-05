(Glendale) Ça prenait du courage, oui. Mais le courage ne pouvait à lui seul faire foi de tout. David Lemieux a été complètement déclassé face à l’Américain David Benavidez, samedi soir, à Glendale.

Jean-François Téotonio La Presse

Le favori de la foule l’a emporté par mise à l’arrêt au 3e round. Ce dernier en avait assez vu.

« Je vais bien, je vais bien, a commenté Lemieux sur l’arène après la rixe. [Benavidez] est tout un combattant. »

Benavidez a ainsi mis la main sur le titre intérimaire des super-moyens de la WBC. Il devrait, théoriquement, affronter Saul « Canelo » Álvarez pour tenter de lui ravir sa ceinture de champion du monde dans la catégorie.

L’issue du combat n’a rapidement fait aucun doute. Même le départ en force de Lemieux, un prérequis pour tenter de défaire le toujours invaincu Benavidez (26-0, 22 K.-O.), n’a rien changé. Le natif de Phoenix a rapidement touché la cible, et les jambes de Lemieux flanchaient vers la fin du premier round.

Le Québécois est ensuite allé au tapis au deuxième. Il s’est aussi mis à saigner du visage après une coupure à l’œil gauche. Mais il a démontré du courage, s’est relevé et a continué. Le nouveau père d’un troisième enfant s’entêtait à lancer des coups, mais ses frappes ne faisaient pas vraiment de dommage.

De l’autre côté, les attaques de Benavidez, vives comme celles d’un scorpion, surprenaient et ébranlaient Lemieux.

J’étais correct après le premier round. Il m’a eu avec quelques bons coups. Je suis revenu. David Lemieux, au sujet de David Benavidez

« Je dois lui donner tout mon respect. C’est un bon combattant. Il a de bonnes mains. »

Interrogé à savoir s’il pensait prendre sa retraite, le Québécois a dit devoir prendre le temps de « parler avec son équipe ».

« Ce n’était pas ma soirée. »

PHOTO ESTHER LIN, FOURNIE PAR SHOWTIME Jonathan Fierro contre Luis Núñez

Des demi-finales sous les sifflements

On est entré dans ce qui est aujourd’hui l’ancien domicile des Coyotes alors que le soleil de plomb, chaud et sec, rayonnait toujours sur Glendale. Dans l’enceinte, on faisait jouer de la musique mexicaine entre tous les rounds. Un divertissement plus rythmé que le spectacle offert par les deux demi-finales précédant le combat principal.

Le Dominicain Luis Núñez (17-0, 12 K.-O.) l’a emporté par décision unanime des juges, et sous les sifflements soutenus de la foule, devant le Mexicain Jonathan Fierro (13-1, 12 K.-O.). Le favori des partisans subissait ainsi sa première défaite.

PHOTO ESTHER LIN, FOURNIE PAR SHOWTIME Yoelvis Gómez et Jorge Cota

Juste après, le Cubain Yoelvis Gómez (6-0, 5 K.-O.) a dominé le Mexicain Jorge Cota (30-6, 27 K.-O.) et s’est imposé par décision unanime.

Ces combats préliminaires ont généré un niveau d’énergie feutré au Gila River Arena. Le seul moment qui a soulevé les passions a été lorsqu’on a montré David Benavidez à l’écran géant. Il faut dire que les deux favoris locaux n’ont pas offert de grandes oppositions en demi-finales.