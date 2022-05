(Plant City, Floride) Ne jamais douter du cœur de lion de Jean Pascal. Même contre un dragon chinois invaincu que l’on disait trop grand.

Jean-François Téotonio La Presse

Le boxeur québécois (36-6-1, 20 K. – O.) a offert une performance de ses grands jours pour l’emporter contre le Chinois Meng Fanlong (17-1, 10 K. – O.), vendredi soir à Plant City, en banlieue de Tampa. Une décision unanime des juges a confirmé sa victoire, qui a commencé à ne plus faire de doute à partir du milieu de l’affrontement.

Quelle belle bataille se sont livré ces deux gladiateurs. L’enceinte de ProBox TV, nouveau service de diffusion en continu consacré à la boxe professionnelle, était survoltée. Les quelque 200 passionnés de boxe rassemblés en ont eu pour leur argent, avec une bataille de tous les instants.

Meng a entamé l’affrontement en force, alors que Pascal était encore en train de l’étudier. Le Chinois plaçait plusieurs bons coups à la tête. Certains même qui ont rapidement ébranlé le pugiliste québécois.

Les quelques « boring » qui se faisaient entendre en début d’engagement se sont rapidement tus.

Au troisième round, on avait l’impression que la portée et la grandeur de Meng, du haut de ses 6 pieds 2 pouces, allaient être trop difficiles à gérer pour Pascal. Il fallait que le Lavallois force un combat au corps à corps.

PHOTO FOURNIE PAR PROBOX TV Jean Pascal a envoyé valser son vis-à-vis au plancher.

Ce qu’il a commencé à faire au 4e round. Avec un succès rapide et retentissant.

Son adrénaline visiblement dans le tapis, il ne le lâchait plus. Ses frappes manquaient parfois de précision. Le contraire de celles de Meng. Le Chinois en lançait moins au volume, mais elles faisaient mouche.

PHOTO FOURNIE PAR PROBOX TV Jean Pascal l’a emporté par décision unanime des juges.

Meng avait remporté les premiers rounds. Mais la fougue de Pascal a fait foi de tout par la suite. Une énergie contagieuse, qui a ensorcelé la foule. Les « olé, olé » se faisaient entendre. Ils enterraient presque les cris stridents d’Angel, la fille de Jean Pascal.

PHOTO FOURNIE PAR PROBOX TV Meng Fanlong était avant samedi invaincu en 17 duels.

Il faut le dire : le Québécois revenait de loin. Il s’agissait de son tout premier combat depuis plus de deux ans, soit contre Badou Jack en décembre 2019. Cette absence du ring a bien sûr été prolongée par ses tests positifs à l’EPO et trois substances interdites, il y a un an. Il devait affronter Jack de nouveau en juin 2021, mais il a finalement été suspendu pendant six mois.