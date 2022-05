Arturo Gatti et Micky Ward

Comme regarder « Rocky »

Il y a exactement 20 ans, le Québécois Arturo Gatti et l’Américain Micky Ward s’affrontaient dans le premier de trois duels qui formeront une trilogie d’anthologie. De ce face-à-face initial, le neuvième round est l’un des plus mythiques de l’histoire de la boxe. Aujourd’hui, serait-il mené à terme sans être interrompu par l’arbitre ? Les avis divergent. Et sont fort nuancés.