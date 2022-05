L’International Boxing Association souhaite que le directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier, soit exclu des Championnats du monde de boxe féminine.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Dans une lettre adressée à Boxe Canada vendredi, l’IBA a indiqué qu’elle avait retiré l’accréditation de Trépanier en vue des Mondiaux qui se mettront en branle dimanche à Istanbul, en Turquie.

L’IBA a aussi mentionné dans sa lettre, dont La Presse Canadienne a obtenu une copie, que son commissaire et son comité d’éthique analyseront les allégations faites contre Trépanier et l’organisation sportive, après que 121 boxeurs actifs et retraités — un groupe qui se chiffre maintenant à 233 — eurent écrit à Sport Canada pour dénoncer la culture toxique qui règne dans leur sport.

« La protection des athlètes ici à Istanbul est une priorité que nous partageons tous, je l’espère, a mentionné le secrétaire général de l’IBA Istvan Kovacs dans sa lettre adressée au président de Boxe Canada, Ryan Savage. D’ici là, la protection des boxeurs et de la communauté de boxe en général est, et demeurera, la priorité du groupe actuel de dirigeants de l’IBA. »

Trépanier et les athlètes canadiens n’étaient toujours pas arrivés à leur hôtel vendredi, au moment où la lettre a été diffusée, et l’IBA prévoyait invalider l’accréditation de Trépanier.

Trépanier n’a pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires formulées par La Presse Canadienne.

Quatre boxeuses doivent représenter le Canada aux Mondiaux féminins, qui se dérouleront pour la première fois depuis 2019 en raison de la pandémie de COVID-19 : Priyanka Dhillon (48 kg), Scarlett Delgado (54 kg), Charlie Cavanagh (66 kg) et Tammara Thibeault (75 kg).