(Montréal) Le poids moyen montréalais Steven Butler pourrait franchir une étape importante dans sa quête d’un titre mondial le 23 juin prochain quand il aura l’occasion de mettre la main sur le titre vacant de la North American Boxing Federation (NABF).

La Presse Canadienne

Butler (29-3-1, 25 K. -O.) se mesurera pour l’occasion au Néo-Brunswickois Brandon Brewer (25-1-2, 11 K. -O.) dans un gala d’envergure mis sur pied par Eye of the Tiger Management au Casino de Montréal.

Après s’être incliné en championnat du monde de la World Boxing Association (WBA) face à Ryota Murata à Tokyo, en décembre 2019, Butler avait été surpris par le Mexicain Jose de Jesus Macias en janvier 2021, dans un gala présenté à Cuernavaca, au Mexique. Il a retrouvé le chemin de la victoire face à Hector Manuel Zepada le 31 mars dernier, l’emportant par K. -O. au troisième round d’un combat prévu pour 10.

Cette victoire n’avait toutefois pas été suffisante pour permettre à Butler de se hisser de nouveau dans les classements mondiaux. Une victoire face à Brewer le remettrait rapidement sur les rails.

Eye of the Tiger Management a sorti l’artillerie lourde pour ce gala, alors que pas moins de quatre de ses têtes d’affiche seront en action. En plus de Butler, les amateurs de boxe pourront voir à l’œuvre Erik Bazinyan (27-0, 21 K. -O.), Artem Oganesyan (13-0, 11 K. -O.) et Yves Ulysse fils (20-2, 11 K. -O.).

Bazinyan, cinquième aspirant au titre des super-moyens de la WBA, tentera de défendre pour une deuxième fois son titre NABF, face à un adversaire qui sera dévoilé plus tard.

Oganesyan tentera quant à lui de défendre pour une première fois son titre NABF des super-mi-moyens, tandis qu’Ulysse, champion NABF des super-légers, en sera à un premier combat depuis juillet dernier.