(Montréal) Eleider Alvarez effectuera un retour dans le ring, mais plus question pour lui de se battre avec son poids.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

L’ex-champion du monde des mi-lourds (175 livres), qui aura 38 ans dans quelques jours, a décidé que son avenir se jouerait chez les lourds-légers, soit les boxeurs de 200 livres et moins.

C’était aussi une condition pour son promoteur, Groupe Yvon Michel, qui ne souhaitait plus le voir dépenser toute son énergie à perdre du poids pendant le camp d’entraînement.

Alvarez (25-2, 13 K. -O.) fera ses premiers pas dans cette nouvelle division de poids, le 5 mai prochain, contre un adversaire qui sera divulgué sous peu. Son combat de huit rounds constituera la finale d’un gala de GYM présenté au Casino de Montréal, le 5 mai prochain.

Yvon Michel, président de GYM, et l’entraîneur d’Alvarez, Stéphan Larouche, sont convaincus que la vitesse d’exécution et l’engagement renouvelé du boxeur d’origine colombienne à l’entraînement lui permettront de rapidement gravir les échelons de la division, où évoluent aussi Sergey Kovalev et Badou Jack, entre autres, deux ex-pugilistes à 175 livres, comme le Montréalais.

Sur cette carte du 5 mai, les super-légers Mathieu Germain (20-2-1, 9 K. -O.) et Mazlum Akdeniz (16-0, 8 K. -O.) seront en action pour des combats de 10 rounds. GYM a pour objectif de faire gravir les deux boxeurs jusque dans le top-15 des classements d’ici la fin de 2022.

Les adversaires de ces combattants ainsi que le reste de la carte seront dévoilés dans les prochains jours.