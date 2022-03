L’ancien lutteur professionnel Scott Hall, qui a incarné Razor Ramon à la WWE, est décédé à l’âge de 63 ans, lundi.

La Presse Canadienne

Les médias spécialisés ont rapporté qu’il a subi trois crises cardiaques lors du week-end, résultat d’un caillot de sang après une opération à la hanche.

En soirée lundi, WWE a publié le communiqué suivant :

« La WWE est attristée d’apprendre que Scott Hall, membre du Temple de la renommée de la WWE, est décédé.

« Superstar extrêmement influente, Hall a commencé sa carrière en 1984, (évoluant dans divers circuits) avant de se joindre à WCW en 1991, sous le nom du Diamond Studd.

« En 1992, Hall a signé avec la WWE et a présenté aux amateurs du monde entier le personnage de Razor Ramon, devenant quatre fois le champion intercontinental.

« Il a eu des rivalités mémorables avec Kevin Nash, Bret Hart, Shawn Michaels et plusieurs autres vedettes. Ses matchs d’échelle contre Michaels à WrestleMania, en 1994, et à SummerSlam, en 1995, sont considérés comme des classiques de tous les temps par les fervents et les gens de l’industrie.

« En 1996, Hall est retourné à WCW et, avec Nash et Hulk Hogan, a créé le NWO, révolutionnant le divertissement sportif et lançant l’époque des “Monday Night Wars” (une féroce lutte de cotes d’écoute). »

« La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Hall. »

Hall a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en tant que Razor Ramon, en 2014, et comme membre du NWO, en 2020.

Hall a conclu le discours de sa première intronisation avec les mots suivants :

« Travailler fort, ça rapporte. Les rêves peuvent se réaliser. Les mauvais moments ne durent pas éternellement, mais les mauvais garçons, oui. »

Le « Bad Guy » Razor Ramon était un immigré cubain arrivant en sol américain à Miami. Le personnage aurait été inspiré en partie par le film Scarface.

Utilisant un accent exagéré, il débutait souvent ses répliques avec un "Hey Yo" – les deux premiers mots, en hommage, que le Québécois Kevin Owens a prononcés lors de l’émission Raw, lundi soir.