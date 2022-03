Mary Spencer poursuivra sa carrière avec Eye of the Tiger Management

(Montréal) L’Olympienne et triple championne du monde Mary Spencer a décidé de se joindre à l’organisation Eye of the Tiger Management (EOTTM) pour poursuivre sa carrière professionnelle.

La Presse Canadienne

Spencer (3-0-0, 2 K. -O.) effectuera son premier combat dans le giron d’EOTTM, le 26 mars, au Cabaret du Casino de Montréal, en sous-carte du combat principal entre Christian Mbilli et Nadjib Mohammedi.

Spencer, qui a fait le saut chez les professionnels en août denier, a connu une carrière amateur impressionnante. Elle a disputé 177 combats et a représenté le Canada sur la scène internationale à de nombreuses reprises.

Elle s’est classée cinquième dans la catégorie des 75 kg aux Jeux de Londres en 2012, lorsque la boxe féminine a fait ses débuts aux Olympiques.

L’Ontarienne de 37 ans a aussi participé aux Championnats du monde à quatre reprises et a remporté trois médailles d’or (2005 Russie — 66 kg, 2008 Chine — 66 kg, 2010 Barbade — 75 kg) et une médaille de bronze (2006 Inde — 66 kg).

Spencer a élu domicile à Montréal où elle s’entraîne aux côtés de Ian Mackillop.

« La boxe professionnelle féminine est en plein essor et je suis emballée d’avoir l’opportunité d’y contribuer, a expliqué Spencer. C’est pour cette raison que l’association actuelle avec un acteur majeur dans la promotion tel qu’Eye of the Tiger, est d’autant plus importante. Je pourrai ainsi démontrer l’étendue de mes aptitudes et de mon savoir-faire aux amateurs de boxe à travers le pays. »

Le gala du 26 mars mettra également à l’affiche un combat entre Artem Oganesyan et Stephen Danyo. Les autres combats seront dévoilés dans les prochains jours.