La date du 11 mars 2022 sera spéciale pour Kim Clavel. Ce sera l’anniversaire de son père. Elle disputera son 100e combat en carrière. Puis, elle défendra sa ceinture pour la première fois.

Nicholas Richard La Presse

Lors d’une conférence de presse organisée par le Groupe GYM mercredi matin, la fébrilité de la boxeuse était perceptible. La Montréalaise s’est battue pour la dernière fois au mois d’août et elle affrontera la Bolivienne Mariela Ribera Valverde, en mars, au Cabaret du Casino de Montréal.

Clavel tentera de défendre son titre WBC Silver et elle est confiante de pouvoir y parvenir : « Malheureusement pour Mariela, elle est sur mon chemin et j’ai envie de la brasser, de la malmener, je n’irai pas de main douce. Je suis forte mentalement, j’ai un objectif en tête et je ne compte pas y déroger et je travaille extrêmement fort. »

Ce sera aussi l’occasion de rassembler des partisans, vu les annonces gouvernementales de mardi. Clavel en est heureuse, car il s’agit pour elle d’une immense motivation. « Il va y avoir de l’ambiance et j’aime être dans le ring pour donner un spectacle », a-t-elle expliqué.

À 31 ans, la boxeuse a toujours espoir de devenir championne du monde et d’affronter Yesenia Gomez. En attendant, le combat contre Ribera Valverde sera une excellente préparation. Rappelons que son affrontement contre Gomez prévu en décembre dernier avait été remis à une date ultérieure. Yvon Michel a confirmé que le duel tant attendu devrait avoir lieu au mois de mai.

« On a conclu que la meilleure chose c’est que Kim soit active, de façon à optimiser son entraînement et à augmenter sa préparation en vue d’être championne du monde, a expliqué le président du Groupe GYM. On est conscient que Ribera Valverde n’est pas une championne du monde, mais elle entre très bien dans nos besoins de préparation pour Kim Clavel. »

À ce sujet, Bernard Barré, vice-président, opérations et recrutement chez GYM, a précisé qu’il s’agirait quand même d’un bon défi et qui arrive à point dans le développement de Clavel : « C’est une boxeuse qui est coriace, agressive, confiante et qui cogne dur. C’est pour elle une occasion exceptionnelle de venir casser le party, elle sera surement bien préparée. »

La Bolivienne est sur une séquence de six victoires consécutives. Elle a une fiche de 10 victoires et six défaites en carrière. Quant à elle, Clavel est toujours invaincue en 14 combats.