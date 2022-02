(Las Vegas) L’Américain Chidi Njokuani a lancé sa carrière dans la UFC avec un coup d’éclat samedi en passant un K.-O. au Gatinois Marc-André Barriault en seulement 16 secondes au UFC Fight Night.

La Presse Canadienne

Barriault (13-5-0) a été pris par surprise par une combinaison gauche-droite et s’est écroulé contre la clôture. Njokuani (21-7-0) l’a roué de coups jusqu’à ce que l’arbitre mette fin aux hostilités. Ce K. -O. est au second rang des victoires les plus rapides pour entamer une carrière.

Barriault, 32 ans, avait remporté ses deux duels précédents.

Le combattant américain de 33 ans a obtenu son contrat UFC grâce à une victoire par K. -O. technique contre Mario Filipe de Sousa en septembre. Il avait perdu trois de ses cinq derniers combats.

Les trois autres Canadiens en lice ont connu de meilleures soirées.

Malcom Gordon, Hakeem Dawodu et Alexis Davis ont tous triomphé dans leur combat respectif.

Le combat principal opposera le Suédois Jack Hermansson, 6e dans la catégorie des poids moyens, contre l’Américain Sean Strickland, no 7 au classement, plus tard en soirée.