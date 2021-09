Marc Ramsay partagera ses connaissances et agira activement dans plusieurs domaines importants de l’entreprise tels que, le recrutement, l’encadrement et le développement des athlètes tout en intervenant en tant qu’entraîneur principal chez EOTTM.

L’entreprise Eye of the Tiger Management (EOTTM) a annoncé la nomination de l’entraîneur de boxe Marc Ramsay comme directeur du développement et entraîneur principal.

La Presse Canadienne

Le président d’EOTTM, Camille Estephan, explique que l’ajout de Ramsay s’inscrit dans le cadre d’une restructuration au sein de l’équipe.

Ramsay partagera ses connaissances et agira activement dans plusieurs domaines importants de l’entreprise tels que, le recrutement, l’encadrement et le développement des athlètes tout en intervenant en tant qu’entraîneur principal chez EOTTM.

Compte tenu des signatures récentes de recrues aux États-Unis ainsi qu’en Europe de l’Est, EOTTM élargit ses effectifs avec l’objectif de trouver les plus beaux talents en boxe et de bâtir une relève.

Ramsay collaborera avec le directeur général d’EOTTM, Antonin Décarie, dans la sélection des nouveaux talents. Le propriétaire de l’Académie de boxe Ramsay continuera de s’occuper de ses boxeurs oeuvrant sous l’égide d’Eye of the Tiger Management ainsi que deux exceptions en Artur Beterbiev et Oscar Rivas.

Le prochain gala de boxe d’EOTTM aura lieu le 23 septembre au Centre Vidéotron à Québec avec les têtes d’affiche Arslanbek Makhmudov et Christian Mbilli.