(Québec) La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, confirme que le Bureau du coroner mènera une enquête sur « les causes probables et les circonstances ayant mené au décès » de la boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata, morte jeudi à l’âge de 18 ans.

Hugo Pilon-Larose La Presse

L’athlète est décédée à la suite de blessures à la tête qu’elle avait subies lors de son combat au stade IGA, samedi, contre sa rivale Marie-Pier Houle. Cette dernière s’est exprimée sur Facebook, en français et en espagnol, se disant « dévastée » par la triste nouvelle.

« À la suite de l’annonce de la terrible nouvelle du décès de Jeanette Zacarias Zapata, je suis dévastée. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à son conjoint Jovanni Martinez », écrivait Mme Houle. Au moment de publier, le compte Facebook de la boxeuse québécoise était désactivé.

Ce dénouement tragique suscite des débats dans le monde du sport, mais aussi dans la sphère politique, où des commentateurs et des politiciens exigent un meilleur encadrement de la boxe. Au Québec, les sports de combat sont encadrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Plus tôt cette semaine, la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, avait affirmé que l’organisme gouvernemental menait une enquête pour évaluer si les protocoles en vigueur avaient été respectés.

« Ce qu’on entend particulièrement du milieu de la boxe, c’est qu’au Québec, avec la RACJ, on a des procédures qui sont probablement les plus strictes dans le monde. Je pense que c’est déjà un pas en avant », avait-elle dit au moment où Mme Zacarias Zapata était toujours dans le coma.

La responsable des relations médias de la Régie, Me Joyce Tremblay, a affirmé à La Presse que l’organisme « va participer activement avec le Bureau du coroner [dans son enquête] ».

« On continue de regarder tout ce qui s’est fait [dans ce cas précis]. La Régie est là pour protéger les boxeurs », a-t-elle assuré.

Une loi à revoir

Le député libéral Enrico Ciccone a commenté jeudi sur Twitter le décès de l’athlète mexicaine. « Quelle tristesse ! Il faut absolument des consultations avec les partenaires du milieu de la boxe et les intervenants pour une meilleure sécurité dans les sports. De nouveaux critères s’imposent, tout comme une enquête du coroner », écrivait-il.

En entrevue avec La Presse, vendredi, M. Ciccone a pressé la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, à réunir le milieu de la boxe pour voir si des mesures peuvent être rapidement mises en place. Il souhaite également qu’elle soulève l’enjeu de la révision de la loi encadrant la RACJ au Conseil des ministres.

« La loi sur la Régie n’a pas été modifiée ou presque depuis les années 1990. [Depuis], la science du sport a progressé. Les façons de s’entraîner sont de plus en plus sophistiquées. On a des rapports scientifiques sur les commotions cérébrales, mais on est encore à l’ère de la réglementation des années 1990. Ça ne fonctionne pas », a-t-il dit.

Au cabinet de Geneviève Guilbault, on affirme que la ministre ne fera pas de commentaires pour l’instant, le temps que le Bureau du coroner fasse enquête.