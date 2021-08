Sports de combat

Boxe

Kim Clavel en action le 28 août au Stade IGA

(Montréal) Il y a maintenant plus de 18 mois que la pugiliste Kim Clavel ne s’est pas battue au Québec ni dans son patelin de Montréal. Cette longue absence est sur le point de prendre fin avec un retour à titre de tête d’affiche d’un gala qui se tiendra dans un environnement atypique, mais que le Groupe Yvon Michel affectionne et retrouvera avec plaisir après plus de dix ans d’absence.