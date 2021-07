Sports de combat

Le retour de la boxe devant un public passera par Shawinigan

Le 16 juillet prochain, le Centre Gervais-Auto sera le théâtre d’un premier gala de boxe présenté devant public, chose qui ne s’était pas produite depuis belle lurette. C’est le groupe Eye of The Tiger Management (EOTTM) et son promoteur Camille Estephan qui présenteront cette carte qui aura comme finale le combat des super mi-moyens Sadriddin Akmedov (12-0-0, 10 K.O.) et Mponda Kalunga (8-2-0, 3 K.O.).