Le poids lourd Simon Kean a livré une performance convaincante devant Donald Haynesworth, vendredi soir, au Holiday Inn de Cuernavaca, à 80 km au sud de Mexico, devant plusieurs dizaines de fans massés autour du ring.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Le Québécois a eu le dessus aisément au cours des quatre premiers rounds. Puis, l’Américain ne s’est pas levé de son tabouret à l’appel du cinquième parce qu’il ne voyait plus d’un œil.

En début de semaine, le président d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) avait dit de Haynesworth qu’il représentait « vraiment un danger ».

Mais Simon Kean (20-1, 19 K. -O.) ne lui a pas donné l’occasion de le démontrer. Le Trifluvien avait dévoilé, lundi, son intention de boxer autour du jab, ce qu’il a fait.

Donald Haynesworth (16-6-1, 14 K. -O.) est âgé de 38 ans – six de plus que Kean – et avait perdu quatre de ses sept derniers combats, dont trois par K. -O. technique.

N’empêche, à son premier combat depuis qu’il est entraîné par Vincent Auclair, le Québécois a été dominant.

« Je pensais qu’il serait plus offensif, qu’il foncerait sur moi », a commenté Kean au terme du combat, qu’il a qualifié de « facile ».

Il lui reste à marier, a-t-il dit, sa défensive améliorée avec l’offensive qui a été sa marque de commerce.

Bazinyan facilement

Dans le combat précédent, Erik Bazinyan a disposé de Scott Sigmon par arrêt de l’arbitre au deuxième round.

Le protégé d’EOTTM, entraîné par Marc Ramsay, a envoyé l’Américain de 34 ans au plancher vers la fin de la première reprise. Dès les secondes initiales, il était apparu clair que Scott Sigmon (35-15-1, 18 K. -O.) n’était pas de taille.

Au deuxième assaut, le Québécois d’origine arménienne a poursuivi sa domination. Lorsqu’il a ébranlé solidement son opposant, chambranlant, l’officiel a décidé qu’il en avait assez vu.

Erik Bazinyan (26-0, 20 K. -O.), 26 ans, met la main sur les titres NABA et NABF, ce qui lui assure un positionnement intéressant dans les classements WBA et WBC. Il est déjà classé 6e aspirant à la WBO.

En lever de rideau, chez les poids plumes, la Québécoise Martine Vallières Bisson (3-0, 1 K. -O.) l’a emporté au premier round contre Maricruz Gomez (0-3-2). Le médecin a mis fin au duel en raison d’une coupure à un œil de la Mexicaine. La gauchère avait atteint son adversaire solidement dès les premiers instants.

Les promoteurs d’ici ont dû se résoudre à adopter des environnements très inhabituels pour permettre à leurs boxeurs de rester en activité.

En l’occurrence, les voir emprunter avec leur entourage les chemins bordés d’une végétation fournie dans un hôtel mexicain rappelle à quel point la boxe sort en ce moment des sentiers battus…