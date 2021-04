Le président d'Eye of The Tiger Management, Camille Estephan.

Nouveau partenariat pour Eye of the Tiger Management

Eye of The Tiger Management s’associe au promoteur américain D&D Boxing de Cameron Dunkin.

La Presse Canadienne

Le groupe en a fait l’annonce par communiqué, mercredi.

Le président d’EOTTM, Camille Estephan, a expliqué que de s’associer à l’écurie de Dunkin lui permettra de compter sur un bassin de boxeurs étendu et sur une infrastructure de qualité.

Eye of the Tiger, fondé en 2008, compte actuellement sur 26 boxeurs, dont David Lemieux, Arslanbek Makhmudov, Simon Kean et Lexson Mathieu, pour ne nommer que ceux-là. D & D Boxing s’occupe notamment de la carrière de Jaron Ennis, Brandun Lee, Brian Norman et Breyon Gorham.

Eye of the Tiger Management et D&D Boxing ont amorcé leur partenariat en mettant sous contrat le mi-moyen Samuel Arnold, ainsi que les jumeaux Angel et Antonio Perez. Angel combattra chez les mi-moyens, tandis qu’Antonio boxera chez les poids légers.