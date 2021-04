Christian Mbilli affrontera finalement le Mexicain Jesus Antonio Gutierrez Velazquez le 22 avril au Military Academy de West Point, à New York, a annoncé Eye of the Tiger Management par voie de communiqué mercredi matin.

La Presse Canadienne

Gutierrez (27-4-2, 14 K.-O.), qui est réputé pour son style de boxe agressif, a notamment affronté d’excellents boxeurs tels que l’aspirant mondial brésilien Esquiva Falcaoet le Québécois Steven Butler.

Mbilli (17-0-0, 16 K.-O.) devait initialement affronter Ievgen Khytrov le 18 mars à Porto Rico, mais ce combat a été annulé puisque l’Ukrainien a reçu un diagnostic positif à la COVID-19 et qu’il n’a donc pas pu obtenir un camp d’entraînement optimal.

Selon EOTTM, une douzaine de boxeurs auraient été contactés afin de remplacer Khytov, mais tous auraient refusé.

« Peu d’athlètes se sont manifestés pour l’affronter. Plusieurs boxeurs classés parmi l’élite des super-moyens ont été contactés dont Steven Nelson, Vladimir Shishkin et Tureano Johnson. Ils ont cependant tous refusé le combat », pouvait-on lire dans le communiqué.

Un accord semblait même avoir été conclu avec Maksym Bursak, qui avait affronté le Québécois David Lemieux le 7 décembre 2019, mais celui-ci a changé d’idée dès le lendemain, a précisé EOTTM.

« Après l’annulation de Khytrov, Christian n’a jamais levé le pied de l’accélérateur au gymnase. Il sera donc prêt pour affronter Gutierrez », a mentionné l’entraîneur de Mbilli, Marc Ramsay.

Cet affrontement sera disponible exclusivement sur la plateforme web Twitch.