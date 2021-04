Sports de combat

Sami Zayn et Kevin Owens : avant la gloire

Les lutteurs québécois Sami Zayn et Kevin Owens sont toujours aussi populaires. Dimanche, les deux vieux rivaux s’affronteront dans un combat à WrestleMania, le plus gros évènement, année après année, de la WWE. Même s’ils en ont vu d’autres, ce combat sera tout sauf banal, quand on connaît le parcours qu’ils ont suivi pour se rendre là.