Le premier combat Ali-Frazier reste sans égal 50 ans plus tard

Les bourses étaient imposantes — un joli magot de 2,5 millions US pour chacun — et la scène qui allait accueillir Muhammad Ali et Joe Frazier aussi. Leur premier affrontement au Madison Square Garden, à New York, était si prestigieux qu’il avait été surnommé « Le combat du siècle ». Cinquante ans plus tard, il se maintient au sommet de la liste.