Shady El Nahas a ajouté une dernière médaille à la récolte canadienne, une d’or, dimanche, en conclusion du Grand Chelem de Tbilissi, en Géorgie. En finale des moins de 100 kg, l’Ontarien a eu raison du Géorgien et favori local Ilia Sulamanidze. Une belle façon de célébrer son anniversaire pour celui qui a eu 23 ans samedi.

Sportcom

L’équipe canadienne conclut son séjour en Géorgie avec une récolte de deux médailles d’or, une médaille d’argent et une de bronze, ce qui lui permet de finir au deuxième rang des nations.

« C’est le meilleur résultat que j’ai eu jusqu’à maintenant dans ma carrière et je pourrais même dire que c’est une journée parfaite ! Nous, les poids lourds, nous voulions aussi revenir avec une médaille pour montrer aux plus légers [de l’équipe canadienne] que nous étions aussi capables. C’est vraiment trois bonnes journées pour l’équipe du Canada et j’espère que ça va continuer ! » a lancé le médaillé d’or en entrevue.

Les trois premières minutes de la finale ont été disputées à forces égales. Les premières attaques marquantes d’El Nahas ont surgi avec environ une minute à faire, mais la marque demeurait à 0-0. C’est avec une trentaine de secondes à faire que le Canadien a réussi à faire tomber Sulamanidze sur le dos pour marquer un waza-ari.

Pour les secondes restantes, El Nahas a prudemment écoulé le temps pour protéger son avance et même s’il a obtenu deux pénalités pour non-combativité, sa marge de manœuvre a été suffisante pour assurer sa victoire.

« C’est une technique que mes entraîneurs et moi avions en réserve. Je l’avais cachée et ç’a marché », a poursuivi le judoka, qui croit que sa place dans le top 8 mondial sera protégée grâce à cette victoire. « C’était une médaille vraiment nécessaire pour moi et ça va m’aider beaucoup pour Tokyo. C’est un soulagement, car ça faisait longtemps que je n’avais pas gagné un combat de quart de finale. J’étais donc vraiment motivé pour aller plus loin dans le tableau. »

Avant d’accéder à la finale, le champion panaméricain en titre avait vaincu trois de ses quatre adversaires par ippon.

Dans la catégorie des moins de 90 kg, Zachary Burt a conclu sa journée avec une fiche d’une victoire et une défaite. Il a d’abord vaincu le Suisse Ciril Grossklauss pour ensuite baisser pavillon en prolongation contre le Kazakh Islam Bozbayev. Dans ce même tableau, Mohab El Nahas a perdu son unique combat, également en prolongation, contre l’Américain Colton Browne.

Seul Canadien inscrit chez les plus de 100 kg, Marc Deschênes a été défait à son premier duel alors qu’il était opposé à Aliaksandr Vakhaviak de la Biélorussie.