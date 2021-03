PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

(Montréal) La défaite qu’a subie Marie-Eve Dicaire face à Claressa Shields vendredi ne sera au final qu’un petit pas de recul dans sa carrière, assure son clan, « un tremplin » a ajouté la principale intéressée.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Yvon Michel, son promoteur, est même allé jusqu’à dire que son prochain combat pourrait déjà être un combat de championnat du monde si la boxeuse de Saint-Eustache le souhaitait.

J’avais pensé à l’avenir avant le combat. On se fait toujours des plans, un en cas de victoire, un en cas de défaite. Moi, ce que je dis, c’est que Marie-Eve va retourner en championnat du monde cette année. Si elle veut que ce soit le prochain combat, ce serait possible. Yvon Michel, président de GYM

« Je suis convaincu qu’elle va rester très haut dans les classements. Je ne crois pas non plus que Shields va rester longtemps à 154 livres. Je l’écoutais parler : elle veut aller en arts martiaux mixtes, elle veut retourner à 160, voire 168 livres [à la boxe]. En ramenant Marie-Eve rapidement [sur le ring], les opportunités vont se présenter. »

Dicaire, qui a maintenant une fiche de 17-1, était passée de 147 à 154 livres parce que c’est chez les super-mi-moyennes que les ceintures étaient les plus attrayantes, avec Cecilia Braekhus qui était championne unifiée à ce moment-là. La suite se fera-t-elle à ce poids ou redescendra-t-elle à 147 ?

« Je parlais à Tom Loeffler [le promoteur de Braekhus], a raconté Michel. On leur a souhaité bonne chance pour leur combat revanche contre Jessica McCaskill la semaine prochaine pour les titres unifiés des mi-moyennes. On est en très bons termes avec lui. C’est certain qu’on va regarder vers tous les horizons. »

« I was born ready [je suis née prête] a répondu Dicaire quand on lui a directement posé la question. Je suis prête pour n’importe qui. Je ne boxe pas pour protéger ma fiche parfaite, je boxe pour affronter les meilleures. C’est ce qui me fait élever mon jeu d’un cran. De surfer sur une vague, ce n’est pas pour moi. »

Une chose est certaine, en tenant tête à Shields — qui avait promis de lui passer le K.-O. au cinquième — de la sorte, Dicaire s’est assurée d’alimenter toutes les conversations dans les prochains mois.

« On a eu beaucoup de plaisir à affronter Shields tout au long de la semaine, y compris dans le ring, a souligné son entraîneur, Stéphane Harnois. Marie-Eve a perdu sa ceinture [vendredi] soir, mais c’est juste un objet. À mes yeux, elle est encore championne du monde.

« Elle a perdu contre Shields, mais ce n’est pas notre dernière bataille : on revenir championne du monde, c’est une promesse que je vous fais. On est sorti grandi de ça. Le monde entier va nous avoir vus. […] C’est une guerre. C’est correct. On va avancer de ça. »

Dicaire a aussi démontré sa grande classe et sa grande force de caractère dans cette défaite, affrontant les médias canadiens comme américains quelques minutes seulement après avoir échoué dans la réalisation de son rêve.

Si sa voix était chevrotante en début d’entrevue, elle s’est rapidement raplombée. On lui souhaite que la suite de sa carrière suive le même chemin.