Après un arrêt forcé de ses activités en 2020, le Groupe Yvon Michel a travaillé fort pour se relancer en 2021.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Ainsi, le promoteur montréalais a présenté un protocole sanitaire serré qui a reçu l’approbation de la Santé publique, ce qui lui permettra de présenter un premier gala en plus d’un an le 16 mars prochain, à l’hôtel Plaza de Québec.

Le super-lourd-léger Óscar Rivas (26-1, 18 K.-O.) y assurera la finale, face à Sylvera Louis (8-5, 4 K.-O.) dans un combat de huit rounds. Les deux hommes s’étaient affrontés en 2012. Rivas avait alors signé une victoire par décision partagée.

« C’est une demande [de Louis] que de tenir un combat de huit rounds », a répondu Yvon Michel, président de GYM, quand on lui a demandé pourquoi Rivas ne disputerait pas un combat de 10 rounds.

L’objectif de ce combat est de permettre à Óscar de remonter sur le ring et de reprendre ses repères. Yvon Michel, à propos d’Óscar Rivas

« Une autre raison importante est de ramener Óscar Rivas dans l’actualité. […] Les médias et le public en général ont tendance à oublier les boxeurs quand ils demeurent inactifs. »

Il s’agit aussi de préparer Rivas à un éventuel combat de championnat du monde des super-lourds-légers du World Boxing Council (WBC), seule organisation à reconnaître la nouvelle division pour les boxeurs de 200 à 224 lb.

« Les discussions sont très avancées avec Top Rank, qui agirait comme copromoteur de l’évènement qu’on voudrait organiser en juin, au Centre Bell », a noté Michel.

L’adversaire de Rivas serait alors Bryant Jennings (24-4, 14 K.-O.), actuellement troisième aspirant à la nouvelle ceinture. Rivas avait passé le K.-O. à Jennings en janvier 2019, une victoire qui lui avait permis de mettre la main sur trois titres mineurs chez les lourds, mais surtout de livrer un combat de championnat du monde de la World Boxing Organization (WBO) face à l’Anglais Dillian Whyte, combat perdu par décision unanime dans la controverse.

Un gala de sept combats

GYM prévoit organiser sept combats le 16 mars prochain, le maximum permis dans les conditions sanitaires actuelles. Marie-Pier Houle, Sébastien Bouchard – qui vient de signer un nouveau contrat avec GYM – et Patrice Volny seraient notamment en action.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Pier Houle, lors du combat qu’elle a remporté contre Veronica Alejandra Díaz Marin en juin 2019

« Les adversaires n’ont pas encore tous été approuvés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, c’est pourquoi nous ne pouvons dévoiler toute la carte aujourd’hui, a dit Michel vendredi. Mais tous ces boxeurs devront se conformer à la quarantaine de 14 jours.

« Ils ne pourront qu’aller au gymnase et se retrouver dans leur bulle familiale par la suite au cours de cette période. […] Nous visons sept combats et nous espérons que ce sera toujours le cas une fois au 16 mars. Mais si des blessures surviennent ou qu’un boxeur tombe malade, il ne pourra pas être remplacé en raison de la quarantaine et le combat sera tout bonnement annulé. »

Le promoteur a par ailleurs annoncé qu’il avait l’intention de s’associer régulièrement à New Era Promotions et à l’Ontarien Lee Baxter pour ses galas en 2021, l’objectif étant d’avoir le plus de boxeurs possible pour remplir ses cartes et de partager les frais. Volny est notamment un boxeur de l’écurie de Baxter, tandis que Ian Pellerin, le promoteur derrière New Era, sera également de la carte du 16 mars.

Michel a aussi précisé les plans pour Kim Clavel et Mikaël Zewski. La première participera à une finale de 8 à 10 semaines après sa sortie de Big Brother Célébrités. Le second sera la tête d’affiche d’un gala présenté chez lui, à Trois-Rivières, en septembre.

Michel a aussi parlé de ramener le double champion des mi-lourds Artur Beterbiev au Québec. Le protégé de Marc Ramsay livrera un combat le 20 mars en Russie, mais il devait défendre ses ceintures face au Chinois Meng Fanlong en mars 2020 à Québec, avant que la pandémie ne fasse dérailler ces plans.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Artur Beterbiev



« Artur Beterbiev a un contrat exclusif de promotion avec Top Rank, a expliqué Michel. Nous avons une entente avec Top Rank pour travailler avec Beterbiev. Dans nos discussions avec Top Rank, ils nous disent qu’ils nous en doivent une [en raison du gala annulé de mars dernier]. Du côté d’Artur, c’est l’un de ses objectifs de se battre au Canada prochainement. »

Finalement, GYM a annoncé un partenariat de plusieurs années avec RDS et le 98,5 FM pour la diffusion et la promotion de ses évènements. L’entente avec RDS lui ouvre notamment l’accès aux diverses plateformes de Bell Média, ce qui pourrait avoir pour effet de limiter sa présence au Centre Vidéotron de Québec.

« Nous sommes tellement heureux de notre partenariat avec Bell que la majorité de nos galas auront lieu soit au Centre Bell, soit dans des endroits comme le Théâtre Corona, a noté Bernard Barré, vice-président au recrutement et au développement. Maintenant, à Québec, est-ce que le Centre Vidéotron fait encore partie des possibilités ? On sait qu’avec l’annonce de [vendredi] matin, ce n’est plus une priorité pour nous. Ce qui ne veut pas dire que nous n’irons plus à Québec. »

TVA Sports vient de signer une entente de partenariat semblable avec Eye of the Tiger Management dans les dernières semaines.