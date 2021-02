Après un arrêt forcé de ses activités en 2020, Groupe Yvon Michel a trimé dur pour se relancer en 2021.

Ainsi, le promoteur montréalais a présenté un protocole sanitaire serré qui a reçu l’approbation de la Santé publique et lui permet de présenter un premier gala en plus d’un an le 16 mars prochain, à l’Hôtel Plaza de Québec.

Le super-lourd-léger Oscar Rivas (26-1, 18 K.-O.) y fera les frais de la finale, face à Sylvera Louis (8-5, 4 K.-O.) dans un combat de huit rounds. Les deux hommes avaient croisé le fer en 2012. Rivas avait alors signé une victoire par décision partagée.

L’objectif de ce combat est de remettre Rivas dans l’actualité, mais surtout de le préparer à un éventuel combat de championnat du monde des super lourds-légers du Word Boxing Council (WBC), seule organisation à reconnaitre la nouvelle division pour les boxeurs de 200 à 224 livres.

Ce combat serait organisé en copromotion avec Top Rank et aurait lieu au Centre Bell en juin. Son adversaire serait alors Bryant Jennings (24-4, 14 K.-O.), actuellement troisième aspirant à la nouvelle ceinture.

GYM prévoit organiser sept combats le 16 mars prochain, le maximum permis dans les conditions sanitaires actuelles. Marie-Pier Houle, Sébastien Bouchard — qui vient de signer un nouveau pacte avec GYM — et Patrice Volny seraient notamment en action.

Le promoteur a par ailleurs annoncé qu’il s’associera régulièrement à New Era Promotions et à l’Ontarien Lee Baxter pour ses galas en 2021. L’objectif étant d’avoir le plus de boxeurs possibles pour remplir ses cartes et de partager les frais. Volny est notamment un boxeur de l’écurie de Baxter.

Finalement, GYM a annoncé un partenariat de plusieurs années avec RDS et le 98,5 FM pour la diffusion et la promotion de ses évènements. L’entente avec RDS lui ouvre notamment l’accès aux diverses plateformes de Bell Média, ce qui pourrait avoir pour effet de limiter sa présence au Centre Vidéotron de Québec.

TVA Sports vient de signer une entente de partenariat semblable avec Eye of the Tiger Management dans les dernières semaines.