Eye of the Tiger Management vivra quelques semaines fébriles

La reprise graduelle des activités en boxe professionnelle au Québec sied bien les promoteurs locaux, dont Eye of the Tiger Management, qui verra trois de ses principales têtes d’affiche être le point de mire de deux évènements à venir.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Le super-moyen Christian Mbilli (17-0, 16 K.-O.) se frottera d’abord à l’Ukrainien Ievgen Khytrov (20-2, 17 K.-O.) le 18 mars prochain, à Porto Rico. Puis David Lemieux (42-4, 35 K.-O.) et Simon Kean (19-1, 18 K.-O.) seront les attractions principales d’un premier gala présenté au Centre Vidéotron en près de 18 mois quand la cloche sonnera le 17 avril.

Mbilli tentera d’abord d’attirer l’attention des boxeurs du top 15 de la division en s’en prenant à Khytrov, un boxeur que son entraîneur, Marc Ramsay, connaît bien.

« C’est un très bon boxeur, un ancien champion du monde amateur », a noté Ramsay de Tchétchénie, où il peaufine le camp d’entraînement d’Artur Beterbiev, qui livrera le 20 mars un important combat d’unification chez les mi-lourds.

« C’est un boxeur que j’ai même pensé mettre sous contrat pour ramener à Montréal, a poursuivi Ramsay. Nous sommes très heureux de l’opportunité de l’affronter. »

Que Ramsay ait songé à s’associer à Khytrov donne une très bonne idée de sa qualité. L’entraîneur montréalais ne perd pas son temps avec des boxeurs de deuxième ordre.

« Il me ressemble beaucoup, mais je suis supérieur à lui, a pour sa part affirmé Mbilli. Je suis plus jeune, plus frais, et j’ai une plus grande diversité technique que lui. »

Faire fi des critiques

Du côté de Lemieux, il en sera à un troisième combat chez les 168 livres, un « combat pivot pour sa carrière », estime son gérant, Camille Estephan, le président d’EOTTM.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE David Lemieux

Mais la présence de Robert Talarek (24-13-3, 16 K.-O.) dans le même ring que Lemieux ne fait pas l’unanimité chez ses partisans, voire même auprès de certains scribes, même si le Polonais de 37 ans n’a connu qu’une défaite à ses 13 dernières sorties. Après des combats contre Maksym Bursak et Francy Ntetu, plusieurs souhaitaient un boxeur au profil plus relevé.

« Je comprends la game de la boxe et les critiques des partisans. Si ce n’est pas un championnat du monde, tu n’es pas obligé de te battre contre un gars qui est classé no 2 ou no 3, a expliqué Lemieux, lui-même classé troisième aspirant aux ceintures WBA, WBC et WBO des super-moyens. Oui, je vise à me battre contre un "Canelo" Alvarez, des gros noms. Mais ça prend ces combats pour me rendre là, même si je suis déjà très bien classé.

« On vit une période bizarre, on ne peut avoir les combats qu’on veut absolument. Je dois continuer à boxer afin de ne pas perdre mon nom. »

Lemieux et son clan se disent d’ailleurs prêts à livrer un combat éliminatoire à leur prochaine sortie.

Kean 2.0

Finalement, c’est un Simon Kean radieux qui a rencontré les médias pour parler de son affrontement face à Stan Surmacz (12-1, 7 K.-O.).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Simon Kean

Kean a maintenant un nouvel entraîneur en Vincent Auclair, il s’entraîne dans un nouveau gymnase et est déménagé de Trois-Rivières à Montréal. Il y a longtemps qu’on n’avait pas senti Kean aussi serein en vue d’un affrontement.

« Je disais à Trois-Rivières que j’étais bien dans mes vieilles pantoufles, a lancé Kean à la blague. […] Il n’y avait plus une bonne atmosphère dans le gym, il n’y avait plus d’engouement. Je n’avais plus de plaisir ; à un certain moment, je croyais même que je n’aimais plus la boxe. J’arrivais en camp d’entraînement marabout.

« C’est important pour moi que rendu dans le ring, je sente que l’équipe et moi, on s’aime et on s’en va dans la même direction. Nous n’avions plus la même énergie à Trois-Rivières.

« Il faut avoir une bonne équipe en qui on peut avoir confiance derrière soi. Je fais confiance en ces gars-là. Ils vont trouver ce dont j’ai besoin pour progresser. S’ils m’enseignent les bonnes choses, on sera "en business". »

Le combat de Mbilli sera présenté sur les ondes de NBC, tandis que les combats de Lemieux et Kean seront sur les ondes de TVA Sports. La sous-carte de ce gala sera présentée sur PunchingGrace.com.