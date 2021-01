Le choc très attendu entre Marie-Eve Dicaire et l’Américaine Claressa Shields se tiendra le 5 mars, dans un amphithéâtre de Flint, au Michigan.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Les négociations entre les deux camps ont été longues et ardues, mais un terrain d’entente a finalement été trouvé tard lundi soir. Le promoteur Yvon Michel a confirmé ce que la boxeuse elle-même avait d’abord fait savoir dans sa chronique au 91,9 mardi matin.

À l’origine, Michel pensait bien confirmer la tenue de l’affrontement autour du lundi 11 janvier. Ce jour-là, il a plutôt fait savoir au clan adverse que le duel n’aurait pas lieu.

« Le combat était prêt, on était sur le point de l’annoncer quand ils nous ont ajouté une clause dans l’entente… Ils nous obligeaient à faire des compromis tout le temps, et là on n’était plus capables. Alors, on leur a dit que Marie-Eve était out, qu’on n’était plus là. Il n’y avait plus de deal. On était fermes, on ne jouait pas un bluff. Finalement, ils sont revenus et ça s’est conclu hier [lundi] à 23 h », a raconté le président de GYM à La Presse.

Le face-à-face aura donc lieu une dizaine de mois plus tard que prévu après deux annulations – celles des 9 mai et 11 décembre derniers –, sans compter les multiples dates officieuses constamment reportées.

Il a cependant d’abord fallu ramener la boxeuse de Saint-Eustache dans le bateau.

« Ils m’ont convaincu, et après ça a été un nouveau challenge de reconvaincre Marie-Eve. Elle était vraiment à bout. À partir du moment où leur a dit qu’on n’était plus là, elle a senti une espèce de libération. Elle n’avait plus le goût de retourner là-dedans. Ça a pris le temps nécessaire avec son entraîneur, son agent et moi pour la ramener avec autant d’enthousiasme qu’au départ et on l’a ramenée comme il faut », assure le promoteur, ajoutant que « les conditions sont excellentes maintenant ».

L’affrontement entre Dicaire (17-0, 0 K.-O.) et Shields (10-0, 2 K.-O.), double médaillée d’or olympique, mettra aux prises les deux meilleures de la division super-mi-moyens.

Shields veut devenir la première à avoir remporté les quatre ceintures majeures dans trois catégories de poids différentes. Pour ce faire, elle a besoin de celle de la Québécoise.

Chez les 154 lb, Dicaire détient la ceinture de l’IBF. Shields, celles du WBC et de la WBO. Ce sera donc un combat d’unification, avec en prime la ceinture de super-championne (super belt) de la WBA.

L’affiche promotionnelle de l’évènement parle d’une « herstoric » night of women’s fights…

Marie-Eve Dicaire a disputé son dernier combat le 23 novembre 2019.