(Canastota) Floyd Mayweather fils, qui a remporté 11 titres mondiaux dans cinq divisions de poids différentes et qui a accroché ses gants sans jamais avoir été battu chez les professionnels, l’ancien champion des poids lourds Wladimir Klitschko et Laila Ali ont été élus au Temple de la renommée international de boxe.

Associated Press

La cuvée 2021 a été annoncée mardi et elle inclura aussi l’ancien champion olympique Andre Ward, Ann Wolfe, Marian Trimiar et la docteur Margaret Goodman. L’ex-champion poids légers Davey Moore, Jackie Tonawanda, le soigneur Freddie Brown, la gérante et entraîneuse Jackie McCoy, le journaliste George Kimball et le dirigeant de télévision Jay Larkin seront aussi intronisés de manière posthume.

Les nouveaux membres ont été sélectionnés par les membres de l’Association des chroniqueurs de boxe et un panel international d’historiens de la boxe.

La cérémonie est prévue pour le 13 juin. La cuvée 2020 sera aussi honorée puisqu’elle a dû être remise en raison de la pandémie. La cuvée 2020 inclut Bernard Hopkins, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Christy Martin, Lucia Rijker, Barbara Buttrick, Frank Erne, Paddy Ryan, Lou DiBella, Kathy Duva, Dan Goossen, Bernard Fernandez et Thomas Hauser.