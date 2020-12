(Montréal) Eye of the Tiger Management a confirmé le report de son gala qui devait avoir lieu le 19 décembre à la lumière de la hausse des cas de COVID-19.

La Presse Canadienne

L’équipe d’EOTTM dit avoir opté pour ce changement en guise de soutien à la Santé publique.

Arslanbek Makhmudov et Sadriddin Akhmedov, qui devaient participer au gala, devront donc patienter quelques semaines de plus. Akhmedov devait notamment se battre pour la ceinture continentale de la World Boxing Association (WBA) des super-mi-moyens.

Si la pandémie de coronavirus a perturbé la tenue des évènements en 2020, l’organisation promet de se reprendre l’année prochaine. Elle a d’ailleurs annoncé la tenue d’un combat entre les poids moyens Steven Butler et Francis Lafrenière, le 30 janvier. Ce combat couronnera une soirée qui devrait avoir lieu à Rimouski. En plus de tenir deux galas à huis clos au Québec ces derniers mois, EOTTM a également permis à ses boxeurs d’aller à l’étranger pour livrer des combats. Ce sera notamment le cas de Christian Mbilli qui combattra le 12 décembre au Mexique comme Avery Martin-Duval et Luis Santata.