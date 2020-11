Trois boxeurs d’EOTTM se battront au Mexique

(Montréal) Trois boxeurs du groupe Eye of the Tiger Management (EOTTM) disputeront leur prochain combat au Mexique, le 7 novembre. Thomas Chabot, Leila Beaudoin et Luis Santana seront à l’affiche d’un gala disputé à l’amphithéâtre Deportivo Cri-Cri à Cuernavaca, dans le centre sud du Mexique, à quelque 80 km de Mexico. Chabot (2-0, 2 K.-O.), surnommé « The Ghost », tentera de demeurer invaincu alors qu’il fera face à un boxeur plus expérimenté en Jose Hernandez (2-5, 1 K.-O.) dans un duel prévu pour quatre assauts.