(Shawinigan) Le Québécois Lexson Mathieu (9-0, 8 K.-O.) n’a pas eu le temps de transpirer. Avant même la fin du premier round, son adversaire Tim « The Irish » Cronin (12-5-2, 3 K.-O.) était au plancher et il ne s’est pas relevé. Un coup au corps parfait.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Il s’agissait du premier combat de ce gala de retour à l’action pour le groupe Eye of the Tiger Management (EOTTM), qui se déroule à huis clos au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Mathieu devient le plus jeune boxeur avec une ceinture NABF des poids super-moyens de l’histoire.

Comme l’indique sans équivoque son surnom, « The Next », on fonde beaucoup d’espoir en Mathieu, qui fait forte impression depuis le début de sa carrière professionnelle.

Le boxeur de Québec avait confié à La Presse Canadienne ne pas aimer affronter de grands adversaires, en raison de leur portée, plus encore lorsqu’ils sont expérimentés. Et c’est exactement ce qu’il avait devant lui, samedi soir, en l’Ontarien Tim Cronin, 36 ans, et de quatre pouces plus grand.

À l’évidence, Mathieu avait un plan pour contourner ce problème.

Cronin était mis K.-O. pour seulement la deuxième fois de sa carrière.