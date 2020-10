Soupir de soulagement chez Eye of the Tiger Management. Tout indique le gala de boxe de samedi prochain au Centre Gervais Auto de Shawinigan aura lieu, même si la Mauricie devait passer en zone rouge.

La Presse

L’agent d’information au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Guillaume Cliche, a confirmé au Nouvelliste que si la région devait « changer de couleur » d’ici samedi, cette nouvelle réalité sanitaire n’aurait pas d’incidence sur le gala.

« Le plan élaboré incluait la possibilité d’un passage à l’alerte rouge. Comme ce gala se déroule à huis clos et que l’ensemble des boxeurs respectent un isolement, il ne serait pas touché par de nouvelles mesures », explique M. Cliche.

Évidemment, avant de pouvoir confirmer ce premier événement de boxe depuis le début de la pandémie de covid-19, le promoteur Camille Estephan a dû faire approuver un protocole sanitaire rigoureux par la Santé publique du Québec.

« Nous ne sommes pas touchés pour le gala de samedi soir, car la Mauricie est située en zone orange. Au-delà de ça, le protocole mis en place avec la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux et la Santé publique nous conforte. Nos boxeurs se confinent durant 14 jours avant le gala, puis les gars arrivent à l’hôtel à Shawinigan et doivent passer un test négatif à la COVID-19. S’ils testent positifs, le combat est annulé. Après ce combat, ils retournent en confinement pour 10 jours. Alors peu importe la couleur des zones, notre protocole est extrêmement bien établi et la soirée se déroulera à huis clos. »

Estephan a précisé que les six boxeurs impliqués dans cette carte — David Lemieux, Francy Ntetu, Arslanbek Makhmudov, Dillon Carman, Lexson Mathieu et Tim Cronin — sont tous en isolement depuis le 26 septembre dernier.

Le groupe, en compagnie de leur garde rapprochée, gagnera Shawinigan mercredi. Ils formeront alors une bulle dans leur hôtel, où ils ne sortiront de leur chambre que pour aller au gym. Les repas seront pris dans la chambre. Personne d’autre ne pourra se joindre à leur groupe.

Sur le ring, Lemieux (41-4, 34 K. -O.) est possiblement celui qui a le plus à perdre du groupe. Son affrontement face à Ntetu (17-3, 4 K. -O.) chez les super-moyens ne devrait être qu’une formalité. Sa première sortie à 168 livres, face à Maksim Bursak, a été loin d’être convaincante. Il ne peut rater cette deuxième chance de faire une bonne première impression.

Les deux autres combats proposeront des titres de la North American Boxing Federation (NABF).

Le redoutable Makhmudov (10-0, 10 K. -O.) mettra son titre des lourds à l’enjeu face à Carman (14-5, 13 K. -O.). Mathieu (8-0, 7 K. -O.) et Cronin (12-4-2, 3 K. -O.) voudront quant à eux mettre la main sur la ceinture vacante chez les super-moyens.

— Avec la collaboration de Louis-Simon Gauthier du Nouvelliste et de Frédéric Daigle de la Presse canadienne.