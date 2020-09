(Ajaccio) La vedette irlandaise de MMA Conor McGregor, qui avait été placée en garde à vue jeudi en Corse, a été remise en liberté samedi sans poursuites et dément « vigoureusement toute accusation de mauvais comportement », a-t-on appris auprès de sources concordantes.

Agence France-Presse

« À la suite d’une plainte déposée le 10 septembre dénonçant des faits susceptibles d’être qualifiés de tentative d’agression sexuelle et d’exhibition sexuelle, M. Conor Anthony Mac Gregor a fait l’objet d’une audition par les services de gendarmerie, sous le régime de la garde à vue », a expliqué samedi le parquet de Bastia dans un communiqué transmis à l’AFP.

Il a été libéré « avant la fin légale de la garde à vue et sans aucun contrôle judiciaire », selon son avocate en Corse, Me Emmanuelle Ramon qui a qualifié la plainte déposée contre lui « d’abusive ».

Le porte-parole de la vedette âgée de 32 ans a quant à lui envoyé un communiqué depuis les États-Unis pour préciser que Conor McGregor démentait « vigoureusement toute accusation de mauvais comportement ».

Figure de proue de l’Ultimate Fighting Championship, le principal organisateur de combats de MMA, Conor McGregor est l’un des combattants les plus populaires et les mieux payés de l’histoire de ce sport qui allie plusieurs arts martiaux et permet coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que coups au sol, étranglements et clés à l’intérieur d’une enceinte fermée, l’octogone.

McGregor a ainsi détenu le titre UFC des poids plumes de 2015 à 2016 et des poids légers de 2016 à 2018. Mais c’est en participant à un combat controversé de boxe face à la légende américaine Floyd Mayweather, en août 2017 à Las Vegas, qu’il a accédé à une notoriété mondiale et à la richesse, malgré sa défaite.

En juin 2020, il a annoncé sa retraite pour la troisième fois, après être revenu à deux reprises dans les octogones.