Saul « Canelo » Alvarez poursuit Oscar De La Hoya et DAZN

(Los Angeles) Saul « Canelo » Alvarez a intenté une poursuite fédérale pour ruptures de contrat contre le service de visionnement en ligne DAZN, Golden Boy Promotions, ainsi que son président et chef de la direction, Oscar De La Hoya.

Associated Press

Alvarez souhaite obtenir 280 millions US en dommages et intérêts.

La poursuite a été déposée à la Cour de District des États-Unis à Los Angeles. Alvarez prétend que le promoteur et le diffuseur n’ont pas respecté les termes du contrat de 11 combats et 365 millions paraphé il y a deux ans.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Oscar De La Hoya

Alvarez, l’un des boxeurs les plus populaires de la planète et qui a détenu des titres de champion du monde chez les moyens et les mi-lourds, ne s’est pas battu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Sa dernière victoire remonte au mois de novembre, quand il a battu Sergey Kovalev par K.-O. au 11e round pour s’emparer de la ceinture des mi-lourds de ka World Boxing Organization.

Le Mexicain est mécontent de la façon dont ont été menées les négociations pour lui dénicher ses prochains adversaires et les bourses qui leur seraient allouées. Ses agents jurent qu’Alvarez souhaite se battre cette année, mais que Golden Boy n’a pas réussi à mettre sur pied un combat qui lui garantirait les 35 millions inscrits à son contrat.

Alvarez (53-1-2, 36 K.-O.) a jusqu’ici livré trois des 11 combats prévus à son contrat.

« Je suis le meilleur boxeur livre pour livre au monde, a déclaré “Canelo” par communiqué. Je ne crains aucun adversaire dans le ring et je ne vais pas laisser les échecs de mon diffuseur ou de mes promoteurs m’empêcher de me battre. J’ai déposé cette poursuite afin de recommencer à boxer et offrir à mes partisans le spectacle qu’ils méritent. »

DAZN a aussi répondu par communiqué, stipulant que la compagnie ne commente pas les dossiers légaux, mais qu’elle était au courant de la poursuite.

Golden Boy s’est défendu en indiquant qu’il « fait tout ce qui est en son pouvoir pour que des grands combats soient organisés », même si le contrat lui donne le droit d’attendre la levée des mesures sanitaires pour le faire.

« Nous sommes prêts et capables d’organiser un combat pour Canelo le plus tôt possible », a indiqué le promoteur par communiqué.