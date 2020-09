Le gouvernement du Québec autorise à partir de mercredi la reprise de l’entraînement dans les sports de combat.

Simon Drouin

La Presse

La création de petits groupes d’au maximum quatre personnes permettra les contacts dans les sports comme le judo, le karaté, la boxe et le taekwondo. Celles-ci devront s’engager à limiter les contacts étroits avec des personnes à l’extérieur de ces bulles à quatre. Les fédérations émettront des guides reprise à leur intention.

Par ailleurs, l’interdiction des affrontements devant public dans un contexte professionnel sera levée au cours des prochains jours. Les promoteurs devront soumettre un plan de gestion des risques associées à la COVID-19 à la direction de la Santé publique avant d’otenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

« Je veux souligner la résilience et la patience des amateurs et amatrices de sports de combat, a indiqué la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, dans un communiqué. Je suis convaincue que les sportifs seront ravis et qu’ils et elles respecteront les règles établies afin que tous puissent pratiquer leur discipline en toute sécurité. Le déconfinement des sports au Québec s’est très bien déroulé jusqu’à présent, et j’ai confiance qu’avec cette nouvelle phase et la collaboration de chacun, la situation demeurera sous contrôle. »