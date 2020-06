(Las Vegas) Le Québécois Charles Jourdain s’est incliné par décision partagée face à l’Américain Andre Fili lors d’un duel de la catégorie poids plumes au UFC Fight Night, samedi soir au Centre Apex, à Las Vegas.

La Presse canadienne

Un juge a donné un score de 29-28 en faveur de Jourdain (10-3) mais les deux autres ont favorisé Fili (21-7) par les mêmes scores.

Face à un rival nettement plus expérimenté en UFC, plus grand et doté d’une plus grande portée, Jourdain a pris l’avantage de l’affrontement au premier round lorsqu’il a expédié Fili au tapis à l’aide d’un puissant crochet de la gauche, avec environ 90 secondes à écouler à l’assaut.

Durement touché, Fili (21-7) est demeuré au sol pendant plusieurs secondes mais Jourdain n’a pas réussi à exploiter cet envoi au tapis, laissant l’Américain se relever au bout de quelques secondes. Fili a complété le round en amenant Jourdain au tapis avec environ dix secondes au cadran.

Dominé 17-10 au chapitre des coups significatifs pendant ce premier round, Fili a légèrement dominé le deuxième assaut grâce à un amené au sol durant la dernière minute du round.

Fili a réalisé un troisième amené au sol, moins de deux minutes après le début du troisième round. Avec environ deux minutes à écouler au round, Jourdain a semblé toucher Fili avec un crochet de la droite, et avec une autre droite, environ une minute plus tard.

Jourdain a été amené au sol pour la quatrième fois du combat, avec environ 30 secondes à faire et il y est resté jusqu’à la finde l’affrontement.

Âgé de 24 ans, Jourdain en était à une troisième sortie en UFC. Après une défaite par décision aux mains de Des Green le 18 mai 2019, Jourdain avait causé une surprise en défaisant Doo Ho Choi par mise hors de combat au deuxième assaut le 21 décembre.