(Yokohama) Le Québécois Steven Butler a appris à la dure que la volonté seule ne suffit pas en combat de championnat. Le jeune boxeur de 24 ans s’est incliné par K.-O. technique au cinquième round face au Japonais Ryota Murata, lundi, à Yokohama, au Japon.

La Presse canadienne

Murata (16-2, 13 K.-O.), âgé de 33 ans, conserve ainsi sa ceinture WBA des poids moyens.

PHOTO KAZUHIRO NOGI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Butler (28-2-1, 24 K.-O.) a entrepris le combat en force, se concentrant au corps de son adversaire. Mais Murata s’est montré patient et efficace dans ses répliques, touchant à répétition Butler à la tête avec sa droite.

Butler, huitième aspirant, n’a pas ménagé ses efforts, mais il a tout simplement été dominé par la puissance de Murata. Le vétéran boxeur a finalement expédié son adversaire au tapis à l’aide d’une puissante droite au visage à la fin du cinquième round. Butler ne s’est pas relevé, et même s’il l’avait fait, il n’aurait probablement pas été en mesure de poursuivre.

Ce combat a permis à Butler, un protégé d’Eye of The Tiger Management (EOTTM), d’acquérir une expérience précieuse, lui qui en était seulement à son deuxième affrontement à l’extérieur du Québec. Sa seule autre défaite remontait à janvier 2017, contre Brandon Cook, et il ensuite avait gagné 10 combats d’affilée, dont neuf par K.-O.

PHOTO KAZUHIRO NOGI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Murata, dont il s’agissait d’une première défense de titre depuis qu’il l’a récupéré en juillet dernier, reste donc au sommet de la catégorie des 160 livres et il peut envisager des combats en 2020 contre Rob Brant et Esquiva Falcao, s’il reste avec l’écurie Top Rank.

Brant a battu Murata en octobre 2018, créant la surprise, avant de lui céder la ceinture lors d’un combat revanche en juillet dernier à Osaka. Brant détenait une clause pour obtenir un autre combat revanche et a laissé savoir qu’il l’exercerait, mais il est actuellement à l’écart en raison d’une blessure.

Falcao est le Brésilien que Murata a affronté en finale pour la médaille d’or olympique des poids moyens aux Jeux olympiques de 2012, où il s’est incliné 14-13. On parle d’un duel entre les deux chez les professionnels. Falcao doit remonter sur le ring le 1er février en Chine.