PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

« Je suis d’accord avec ceux qui disent que Luis Ortiz a été mon combat le plus dur à ce jour. Personne ne voulait le combattre et c’est toujours le cas. Pour cette revanche, j’ai plus confiance en moi et plus de motivation pour faire ce que je dois faire », a déclaré Wilder lors de l’annonce du combat à Los Angeles.