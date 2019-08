Marcus Browne incarne tout un défi pour Jean Pascal

Pascal (33-6-1, 20 K.-O.) et Browne (23-0, 16 K.-O.) s'affronteront samedi pour les titres Silver du World Boxing Council (WBC) et intérimaire de la World Boxing Association (WBA) chez les mi-lourds, au Barclays Center de New York. Browne est l'aspirant no 1 de ces deux associations, tandis que Pascal n'est classé qu'à la WBA, au 15e échelon.

Pour le Québécois âgé de 36 ans, il s'agira d'un premier combat depuis sa défaite en championnat du monde de la WBA face à Dmitry Bivol, en novembre dernier. Pascal n'a pas très bien paru dans ce combat, s'inclinant par décision unanime de 119-109 (deux fois) et 117-11.

Dans les deux années précédant ce combat, Pascal n'avait affronté qu'un adversaire de renom : Eleider Alvarez. Browne vient quant à lui de vaincre, en janvier, le toujours redoutable Badou Jack par décision unanime pour les deux ceintures qu'il remettra en jeu samedi, après avoir battu Thomas Williams fils, Sean Monaghan, Francy Ntetu et Lenin Castillo en 2017 et 2018.