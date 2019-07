Phillip et Thomas Barreiro : lutteurs et modèles

Les Jeux panaméricains se tiennent à Lima, au Pérou, du 26 juillet au 11 août. Parmi la centaine d'athlètes canadiens présents, des Québécois pratiquent des sports peu médiatisés et doivent souvent conjuguer le travail avec la compétition. Portraits d'athlètes aux parcours inusités.

Les deux frères mohawks font presque figure d'exceptions dans le paysage sportif de leur communauté. « Notre peuple a inventé la crosse. Ça fait partie de notre histoire et c'est enraciné dans notre culture, précise Phillip. Dans notre communauté, en particulier, il y a seulement eu trois lutteurs : nous et Nolan Terrence, que l'on a coaché. »

Champions canadiens en lutte gréco-romaine à plusieurs reprises, Thomas et Phillip participeront aux Jeux panaméricains, du 7 au 10 août, et caressent le rêve de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. Ils souhaitent surtout être de bons modèles pour la jeunesse du territoire d'Akwesasne, situé à cheval sur le Québec, l'Ontario et les États-Unis.

« ... et il s'est avéré qu'on était pas mal bons », ajoute Phillip.

« Notre père travaillait à l'Université Cornell et on allait donc à l'école secondaire à Ithaca [dans l'État de New York], situe Thomas. Quelques enfants ont suggéré que nous serions bons à la lutte parce qu'on se battait beaucoup. On l'a essayé un jour après l'école...

Ce n'était pas dans leurs habitudes, mais Thomas et Phillip Barreiro ont, un jour, demandé à leurs parents de venir les chercher un peu plus tard à l'école. Les frères jumeaux avaient un plan en tête : essayer la lutte.

C'est d'ailleurs en entraînant Terrence que la carrière des deux frères a pris un second souffle, eux qui s'imaginaient arrêter après l'université. En lui cherchant un entraîneur de très haut niveau, ils ont abouti à Montréal et, plus précisément, au gymnase Tristar.

Ils y ont rencontré l'entraîneur Doug Yeats et fait la transition entre la lutte de style libre et la lutte gréco-romaine. Dans le deuxième cas, les combattants doivent faire leurs attaques au-dessus de la taille. La discipline met de l'avant les aspects techniques, tactiques, le sens du positionnement et la prise de décision rapide.

« Après avoir fait de la lutte de style libre pendant si longtemps, je commençais à être épuisé ["burned out"], reconnaît Phillip. La lutte gréco-romaine est un sport différent. Cette nouveauté, mais aussi les enseignements de Doug, a fait en sorte que je retrouve l'amour qui était le mien auparavant. »

« Faire de grandes choses »

Plusieurs fois par semaine, les deux frères roulent donc pendant plus d'une heure afin de s'entraîner au gymnase Tristar. Car après leurs études universitaires à l'American University à Washington, les frères Barreiro ont décidé de retourner dans la réserve mohawk d'Akwesasne. Ils s'y impliquent chacun à leur manière.

Phillip est administrateur pour la cour tribale. Thomas, de son côté, agit à titre de coordonnateur des sports, du conditionnement physique et des loisirs au Boys and Girls Club. La structure offre notamment un programme parascolaire. En rêvant des Jeux olympiques et en y mettant les efforts, ils souhaitent montrer que des avenues existent en dehors du cadre classique de la crosse.

« Une bonne partie du programme est de faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent poursuivre leurs rêves et faire de grandes choses. C'est important que les enfants puissent avoir des modèles et des sources d'inspiration, raconte Thomas. Il y a plein de joueurs de crosse dans notre communauté, mais il y a beaucoup d'enfants comme nous qui n'étaient pas si talentueux. Ils vont voir qu'il y a d'autres activités sportives dans lesquelles on peut exceller. »