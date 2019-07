L'ancien lutteur Jacques Rougeau père est mort

Avec son frère Jean, Jacques Rougeau était un des visages les plus connus de la lutte québécoise dans les années 1960 et 1970. Sa carrière entre les câbles s'est principalement déroulée de 1965 à 1976, et il a effectué un bref retour en 1984.

Ses trois fils, Raymond, Jacques fils et Armand, ont suivi ses traces dans l'arène, tandis que sa fille, Joanne, a oeuvré comme promotrice d'événements de la World Wrestling Federation (WWF, devenue WWE) au Québec.

« Si pour vous il était un lutteur populaire, pour nous, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père tout autant aimé et estimé. Il était la force tranquille de notre famille et son départ est et sera très douloureux », a déclaré la famille.