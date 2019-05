Jade Masson-Wong: «Ça forge le mental»

Jade Masson-Wong (3-1-0) et Corinne Laframboise (3-3-0), deux des noms les plus connus parmi les combattantes de l'organisation TKO, ont subi la défaite, vendredi dernier, à Gatineau. Avec quelques jours de recul, les deux poids mouches reviennent sur leur combat et abordent la prochaine étape.

JADE MASSON-WONG

La réaction

Après trois victoires consécutives, Jade Masson-Wong a encaissé sa première défaite au niveau professionnel. La première ceinture féminine de la catégorie des poids mouches a donc abouti dans le camp de l'Allemande Mandy Böhm, gagnante par étranglement arrière.

Dans les coulisses, la combattante de Québec a d'abord versé quelques larmes avant de tirer des enseignements plus positifs. «Ça donne le goût de se rebattre le plus vite possible pour effacer ce résultat-là. C'est plate, mais je sais que mon adversaire était super bonne et que je ne me suis pas fait dominer, knocker ou rien. C'est même moi qui avais l'avantage dans les deux premiers rounds. Ça forge le mental.»

Le combat

Au-delà de l'expérience (5-0-0 avant le gala), Böhm présentait un autre défi pour Masson-Wong. «Je n'avais jamais affronté une adversaire aussi grande. Je fais 5 pi 4 po et elle fait 5 pi 7 po. En plus, elle avait sept pouces de portée en plus. Il fallait que je trouve ma distance et que je ne reste pas dans la sienne. Ç'a bien été. Ce type d'adversaire me prépare pour les autres parce qu'on sait que je ne suis pas grande pour ma catégorie.»

Quant au scénario du combat, elle estime que Böhm a été plus opportuniste. «Il fallait qu'elle fasse autre chose parce que son combat debout ne marchait pas. Elle a vu une occasion, elle est allée saisir mon dos et ça a fonctionné.»

Pas une revanche immédiatement

Masson-Wong aurait bien aimé avoir sa revanche contre Böhm, mais ce scénario n'arrivera pas immédiatement.

«Stéphane [Patry], le promoteur, a dit que j'affronterais soit Jamey-Lyn Horth, soit une autre fille pendant qu'elle se battrait contre Böhm. On n'a pas encore trop de plan pour la suite. On laisse la poussière retomber et on verra dans la prochaine semaine.»

Son compagnon, Marc-André Barriault, et elle prendront une semaine de vacances pour «se changer les idées» avant de «se remettre dedans assez vite». Il ne faut pas oublier qu'en raison d'un report du gala TKO46 - qui a finalement été annulé - et d'une blessure, son camp s'est étiré sur plus de six mois.