Judo: François Gauthier-Drapeau gagne le bronze à Hong Kong

François Gauthier-Drapeau a fait fi d'une blessure au genou droit et a remporté le bronze chez les moins de 81 kg, dimanche, à l'Omnium de judo de Hong Kong.

Lors de la finale pour le bronze, le Montréalais âgé de 20 ans a eu le dessus par ippon sur le Chinois Zhang Zhiyuan

À sa première saison senior, Gauthier-Drapeau a mis la main sur une deuxième médaille en autant de tournois.

« C'est le combat dont je suis le plus fier, a-t-il dit au sujet de sa victoire contre Zhang. Ça fait quelques semaines que je traîne cette blessure et j'ai fait l'impasse sur quelques tournois au Québec. Ç'a recommencé à me faire mal dans les derniers jours pendant mes entraînements au Japon. Je n'étais pas sûr de participer à la compétition ce week-end. J'aurais aimé l'or, mais compte tenu des circonstances, c'est bon ! »

Également en action dans cette catégorie, le Montréalais Alexandre Arencibia a conclu au septième rang.

Chez les dames, Mina Coulombe, de Baie-Comeau, n'a pas fait le poids contre la Thaïlandaise Ikumi Oeda dans son combat pour le bronze chez les moins de 78 kg. Son adversaire l'a vaincue par ippon, ce qui l'a reléguée au cinquième rang.

Dans la catégorie des plus de 100 kg, les deux Canadiens présents ont pris tous deux le cinquième rang après avoir perdu le bronze par ippon face à des adversaires de la Mongolie. L'Albertain Joe Casey Andres a plié l'échine devant Tsetsentsengel Odkhuu, alors que l'Asbestrien Kevin Gauthier a été vaincu par Tuvshinbayar Naidan.

Chez les moins de 90 kg, les Ontariens Luka Khatelishvili et Benjamin Kendrick n'ont pas obtenu de classement.