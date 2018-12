Adonis Stevenson dans un état critique aux soins intensifs

« La famille d'Adonis Stevenson et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d'Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu'Adonis est présentement dans une condition critique aux soins intensifs, à l'hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk. Ils apprécient l'inquiétude et le support de tous pour Adonis. Il n'y aura aucun autre commentaire pour l'instant et ils demandent respectueusement votre compréhension dans leur désir de rester en privé », indique-t-on sur Facebook et Twitter. GYM n'émettra aucun autre commentaire pour l'instant.

Tard dans la nuit, Groupe Yvon Michel a indiqué sur ses réseaux sociaux que le boxeur avait été transféré à l'unité des soins intensifs et que ses dirigeants sont à ses côtés.

Stevenson a perdu samedi le titre des mi-lourds du World Boxing Council qu'il tentait de défendre pour une 10e fois quand l'Ukrainien Gvozdyk, son aspirant obligatoire et champion intérimaire, lui a passé un violent K.-O. à 2 : 49 d'un 11e round à sens unique.

Gvozdyk (16-0, 13 K.-O.) a d'abord atteint Stevenson (29-2-1, 24 K.-O.) de plusieurs coups en puissance en début de round, le laissant chancelant dans un des coins, mais le champion a été en mesure de poursuivre les hostilités. Une deuxième salve de Gvozdyk a laissé Stevenson vacillant.

À compter de ce moment, le boxeur de 41 ans n'a tenté que d'écouler les secondes qui restaient. En vain.

Lors de la troisième poussée de Gvozdyk, au cours de laquelle il a pu asséner une dizaine de coups de puissance sans que Stevenson ne puisse en stopper un seul, l'arbitre Michale Griffin a stoppé le combat. Stevenson est demeuré de longs moments au sol avant qu'il puisse s'assoir sur un tabouret apporté sur le ring.

Stevenson a dû recevoir de l'aide pour regagner le vestiaire, mais Yvon Michel, président de GYM, a déclaré après le combat qu'il avait parlé à Adonis et que ce dernier semblait avoir retrouvé ses esprits, du moins suffisamment pour Michel vaque au reste de ses occupations : Mikaël Zewski se battait alors pour un titre mineur avant que Marie-Ève Dicaire ne se batte en championnat du monde, qu'elle a remporté.

La suite des événements est plus confuse. Stevenson aurait alors été victime d'un malaise en sortant de la douche et le Dr Francis Fontaine, qui n'était pas le médecin attitré à l'événement, a décidé d'immédiatement le faire voir à l'hôpital. Stevenson se trouve présentement à l'Enfant-Jésus de Québec, un hôpital spécialisé en neurochirurgie et traumatismes crâniens, notamment.

Entretemps, on a contacté Michel pour le mettre à jour sur l'état de santé de son boxeur.

Avant de monter dans l'ambulance, Stevenson avait le regard vide et semblait perdu. Une personne présente dans le vestiaire de l'ex-champion qui a requis l'anonymat a indiqué qu'au moment où le Dr Fontaine a pris la décision de l'envoyer subir de plus amples examens, Stevenson n'était plus capable de se tenir debout seul.

« J'ai discuté avec les gens de l'hôpital. Il était confus à son arrivée. On redoute une commotion cérébrale. C'est très inquiétant », avait indiqué Michel en point de presse samedi. La suite des événements prouve que ses inquiétudes étaient fondées.